Plaza Jewell no pudo con San Luis y sumó una nueva caída

Atlético cayó ante San Luis en La Plata por 36-14 en la octava fecha del Top 12 de la Urba. Plaza todavía no ganó en lo que va del campeonato

Los resultados no se le dan y Atlético del Rosario no encuentra el camino. Este sábado, en La Cumbre, por la octava fecha del Top 12 de la Urba, sumó ante San Luis una nueva derrota, esta vez por 36-14 , resultado con el que los maristas siguen escalando puestos en la tabla y los rosarinos estancados en el fondo.

En esta primera parte del Top 12 de la Urba el equipo del pasaje Gould sufre como nunca su mar de ausencias. Tiene destellos, pero no consigue despegar. No levanta vuelo, las victorias le son esquivas y eso cala hondo, no solamente en Plaza, sino en cualquier equipo.