El director deportivo de Newell's, Sebastián Peratta, confirmó hoy en conferencia de prensa la contratación de Frank Kudelka como entrenador y adelantó que se encuentra trabajando en reforzar el equipo en "tres o cuatro posiciones".

Las consultas periodísticas iniciales fueron para consultar si habían existido las negociaciones con Gabriel Heinze, sin embargo Peratta no quiso explayarse sobre ese tema. "Se habló mucho, nosotros siempre fuimos claros, no voy a hablar de ningún caso en particular, lo que pasa es que salir a atajar todo lo que se dice es imposible", señaló.

"Cada uno elige informar e informarse como quiere, nosotros tratamos de ser claros, a mi no me gusta que muchas veces se manipule la información de una u otra manera, pero no lo puedo evitar tampoco", agregó para intentar dar por cerrado el tema y afirmar que están "muy contentos" con la designación de Kudelka.

Consultado sobre las condiciones de venta de Lisandro Martínez -que pasó de Defensa y Justicia a Ajax-, Peratta explicó que "son las que ya se saben, no se si está terminada la operación o no, pasó a un tema de legales, sé que ya está hecho y sé que para el club es una gran venta".

Respecto a la situación de Ezequiel Ponce dijo que "como institución tenemos un porcentaje, él fue el goleador de la liga de Grecia, con lo cual hay muchos rumores de que pueda ser transferido a Lille lo cual significarían ingresos para el club, hay tiempo hasta julio para definirse".

Respecto al armado del fideicomiso indicó que por ahora "hay muchas posibilidades mediáticas, no ha habido cuestiones oficiales" y se limitó a hablar de los ingresos por la venta de jugadores.

"Nosotros vamos a contar con mayor capital, se ha concretado la venta de Lisandro Martínez, que nos permitirá tener un mejor inicio de mercado -que todavía ni empezó- ya que los jugadores tienen contratos con sus clubes hasta el 30 de junio. Es una venta más que nos permitirá reforzarnos", evaluó.

Sobre las conversaciones con Kudelka para el armado del plantel, adelantó: "Tenemos que reforzarnos en tres o cuatro posiciones clave, lo iremos conversando en los próximos días".

"No voy a hacer públicos los nombres propios, tenemos muy clara la temporada que nos jugamos, tenemos claros nuestros objetivos cambie o no el tema de los promedios, está claro que el esfuerzo tiene que ser mayor por lo menos de lo que fue diciembre pasado, somos optimistas de que vamos a poder hacer un mercado mucho mejor desde lo económico, de acuerdo a las posibilidades del club", argumentó.

"Nos tomamos el tiempo necesario para definir el entrenador en este mes que pasó, estamos muy contentos y seguros de la decisión que tomamos, y es la primera de las decisiones que tomamos que nos van a llevar a tener una buen temporada próxima, que es muy importante", cerró.