París 2024: en un bochorno olímpico, Argentina perdió por el VAR

Tras el partido Mascherano fue contundente. “No es un torneo de barrio, son los Juegos Olímpicos”, destacó el Jefecito quien luego dio su opinión de los hechos: “Comentarte qué pasó, no lo sé. Estuvimos una hora y media en el vestuario, donde en ningún momento nos comentaban qué es lo que podía pasar, nunca nos avisaron. ¿Estamos viendo?, nos decían. De hecho los tres capitanes de Marruecos entraron al vestuario y no querían seguir jugando. La posición nuestra era no jugarlo más porque nos tiraron un millón de cosas, se paró el partido siete veces... No me pasó nunca como jugador que en un partido de este nivel falle siete veces la seguridad. ¡Siete veces falló!”, destacó el DT.

El próximo partido de Argentina será ante Irak el próximo sábado a las 10. Hasta Lionel Messi calificó lo sucedido de “insólito”.

pumasjpg.jpg Arriba las manos. Argentina ya está en los cuartos de final.

Rugby: el seven argentino cumplió

Mientras la selección de fútbol penaba en Saint Etienne, la de rugby pisaba fuerte en París en el primer día de competencia. Con dos triunfos, ante Kenia (31-12) y Samoa (28 a 12) se aseguró la clasificación a cuartos de final para luchar por una medalla.

El elenco dirigido por Santiago Gómez Cora fue de menos a más y terminó la jornada mostrando el nivel que tuvo en gran parte de la temporada. Sin embargo, la alegría deportiva se vio empañada por el clima hostil que debió sufrir el equipo argentino. El Stade de France mostró un clima más que adverso.

El público, en su mayoría francés, abucheó y silbó al equipo de Gómez Cora, tanto como al del seleccionado de Mascherano, al punto que Agustín Fraga se mostró “un poco sorprendido con el estadio tan lleno y en contra”, como destacó.

“No sabía que había tanto odio hacia la Argentina por parte del francés, pero creo que viene por el lado de los resultados que hubo en el fútbol y en muchas disciplinas que últimamente nos venimos cruzando. En ese caso hay que ponerle el pecho y jugar con ese contexto”, concluyó Fraga. Este jueves, será el segundo día de competencias en el que cerrarán la fase de grupos ante Australia desde las 9:30 y disputarán los cuartos de final con rival y horario a confirmar.

Apostillas olimpicas

Werthein y Pareto, al COI. La 142º Sesión del Comité Olímpico Internacional que se celebra en París durante los XXXIII Juegos Olímpicos quedará en la historia grande del olimpismo argentino porque en ella el presidente honorario del Comité Olímpico Argentino (COA) Gerardo Werthein fue elegido vicepresidente de la entidad rectora del olimpismo mundial y Paula Belén Pareto, fue designada como miembro COI.

Se bajó Jannik Sinner. Jannik Sinner, número uno del circuito y por ende el mejor tenista de la actualidad, anunció en sus redes sociales que no podrá estar presente en los Juegos Olímpicos. ¿El motivo? Sufre de una amigdalitis, enfermedad que lo afecta y por recomendación médica tendrá que descansar, perdiéndose así el torneo en París. Andrea Vavassori ocupará su lugar en el equipo olímpico de tenis de Italia.

Lo que viene para los argentinos. Dentro de la programación, este jueves desde las 9.30 Los Pumas Sevens volverán a escena para enfrentar a Australia en el cierre del Grupo B. Para el viernes, está prevista la actividad para tiro. A las 5 Julián Gutiérrez hará un entrenamiento previo en 10m rifle de aire masculino; y a las 6:45: lo hará Fernanda Russo en 10m rifle de aire femenino. A las 15, sobre las aguas del Sena, se llevará a cabo la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos.