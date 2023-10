Panamericanos: Rosario aportó una nueva medalla de la mano de Basaldella

El rosarino Santino Basaldella se subió al podio en Chile tras llegar en la 3ª posición en la carrera de SUP Race. El plus es que fue primera presea para el surf argentino.

El mismo día en que Lionel Messi hizo historia al conquistar el octavo Balón de Oro también fue un hito para el deporte rosarino. El rosarino Santino Basaldella se lució en Chile este lunes y terminó colgándose la medalla de bronce en la prueba de Sup Race (Stand Up Paddle). El plus es que fue la primera presea para el surf argentino.