Cuando se menciona el nombre Pablo Pérez enseguida se lo vincula directamente con Newell's. Y no está mal hacerlo porque hasta el mismo protagonista siempre se encargó de resaltarlo cada vez que habla públicamente y sostiene que "mi sueño es retirarme en Newell's". Y esa idea la va sosteniendo en el tiempo y hay charlas para que en un tiempo no muy lejano lo haga realidad. Claro que aún no está establecido cuando será, si en 2020 o 2021. Lo cierto es que el hoy volante de Independiente quiere antes de colgar los botines volver a ponerse la rojinegra.

Pérez habló en TyC Sports de diferentes temas vinculados a la entidad de Avellaneda, pero también lo hizo sobre la del Parque de la Independencia. Cuando fue consultado al respecto señaló: "Obvio que me voy a retirar en Ñuls. Fue el club que me dio la oportunidad de jugar al fútbol, la posibilidad de crecer; me educó en muchísimos aspectos y ojalá que pueda regresar para devolverle un poquito de todo eso. Y de ser un futbolista profesional".

E insistió: "En algún momento se va a dar y ojalá sea yéndome de Independiente con los objetivos cumplidos". En septiembre de 2017 Pérez también había manifestado su idea del retiro en el Parque en algún momento porque "el sentimiento que tengo hacia el club es muy grande".

Quizás no se concrete en lo inmediato. O sí. Lo cierto es que es un tema que la dirigencia viene hablando con allegados al futbolista para que el retorno al Parque se haga realidad.

El volante se expresó después de hablar sobre algunos inconvenientes que tuvo con el DT del rojo, Sebastián Beccacece, los gritos en el vestuario y la posterior sanción que le aplicó el entrenador. "El técnico tomó decisiones y las respeté, no tuvo ningún problema. Me molestó que salió a la luz. No sé quién lo sacó, pero el que lo hizo es un cobarde. Las cosas que pasan en el vestuario quedan ahí".