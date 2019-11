Ojeda: "Me sentí muy bien en el partido ante River"

El correntino Emmanuel Ojeda cumplió 22 años y a los pocos días el entrenador Diego Cocca lo mandó a la cancha. En un partido para nada sencillo, porque se trataba de jugar en el Monumental contra el poderoso River. Sin embargo al volante de Central no le pesó. "Contra River me sentí bien, creo que hice un buen partido desde lo táctico ocupando bien los lugares que había que ocupar. Quizás con la pelota me costó un poco pero eso también es virtud del rival", dijo el aguerrido mediocampista canalla.

En la conferencia del mediodía en Arroyo Seco, Ojeda contó: "Tenía que estar concentrado en el medio para tratar de recuperar la pelota y salir para adelante rápido. Sabíamos que teníamos a Ciro Rius y Lucas Gamba que son muy rápido en el juego vertical".

Claro que la misión que le encomendaron no fue simple, porque Cocca le pidió que se multiplicara para quitarle espacio y movilidad a ignacio Fernández. "Me pusieron a marcarlo a Nacho Fernández que era el jugador que se movía fijo por mi lado y si avanzaba yo lo tenía que seguir", describió la tarea el joven oriundo de Goya.

Por supuesto que el rendimiento que alcanzó lo motivó para mantener intactas las expectativas de continuidad, por eso se ilusiona: "Espero que el técnico me siga poniendo y yo poder responder de la mejor manera". Y agregó: "Creo que las veces que me tocó jugar lo hice bien. Yo sé que tengo que entrenar para que el técnico vea que puede contar conmigo"

Por último Ojeda mostró su gratitud con el entrenador Leo Fernández, quien fue el que lo hizo visible en la alta competencia. "Leo me quería bastante y veníamos de salir campeones en Copa Santa Fe. Ya habíamos hablado que me iba a dar rodaje y tuve la mala suerte de que me lesioné", sostuvo.

En tanto, El plantel canalla trabajó por la mañana trabaja sin la presencia de Claudio Riaño, quien sufrió un golpe en el glúteo derecho ante River, razón por la cual habrá que esperar su evolución para confirmar su presencia el próximo lunes 25 ante Aldosivi, partido para el cual aún falta mucho tiempo.

También Diego Cocca tendrá que analizar durante el receso impuesto por la fecha Fifa quién será el reemplazante a Emanuel Britez, que sumó la quinta amarilla el domingo.