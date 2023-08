Novela insólita: Guillermo May volvió a ser seducido y jugará en Newell's

Que sí, que no, que sí. Guillermo May finalmente jugará en Newell's.

En el fútbol todo puede suceder y modificarse en un santiamén, más aún en la época de pases. Está claro que "esto es por plata", como dijo alguna vez Miguel Ángel Russo. El proyecto, el club o la camiseta en general queda en segundo lugar -salvo contadas excepciones- y el jugador apuesta a una salvación económica dentro de una carrera que no es tan larga. Y tampoco está mal que se busque eso y se ponga por encima de todo la cuestión de dinero.

Pero en este caso Newell's logró revertir una situación un tanto vergonzante y que si no lo hacía se quedaba con las manos vacías sobre la hora. Y Gabriel Heinze no iba a contar con un delantero que viene solicitando y que no encontró demasiado en el mercado, al menos para realizar una inversión que esté al alcance de la institución. Aunque hasta el momento no trascendió el monto que deberá desembolsar el club por el oriental.

La insólita novela sorprendió a todos (¿habrá sido una estrategia para elevar el costo?). Incluso, el delantero (25 años) tenía los pasajes para volar este jueves a México y tras la seducción leprosa canceló el viaje para convertirse en refuerzo de Newell's.