No hay consuelo

El deporte nacional está de luto por la muerte del atleta Braian Toledo, lanzador de jabalina de 26 años, quien falleció en la noche del miércoles tras un accidente con su moto en la ciudad bonaerense de Marcos Paz, cuando embistió un lomo de burro sobre la ruta provincial 40, tras visitar a sus familiares y regresar a su domicilio en el barrio porteño de Núñez, cercano a las instalaciones del Cenard, en donde se entrenaba con miras a competir en los Juegos Olímpicos de Tokio. Allí vivía con su pareja, la deportista Sofía Lamarque, especialista en tiro deportivo.

Sin dudas, la noticia golpeó a todos y en particular a deportistas rosarinos y de los alrededores, como también auxiliares médicos y profes que compartieron con Braian innumerables jornadas de entrenamientos y competencias, en los que supo ganarse la amistad, admiración y el respeto. Ovación obtuvo el testimonio de la atleta Carolina Lozano (nacida en Funes), con quien compartió entrenamientos; su kinesióloga Romina González, su médico deportólogo Darío Souto y el entrenador Martín Arroyo.

“Braian era tres años más grande que yo pero compartimos muchos torneos. Era un tremendo compañero, estaba en las buenas y en las malas. Si te veía mal o que necesitabas ayuda era de los primeros en estar. Nunca se comió ningún personaje, era humilde de verdad. Esta es una noticia que una nunca espera y en particular hoy (por ayer) que cumplo años, me quitó la alegría. Me enteré temprano, cerca de las 7 de Argentina que me llamaron mi mamá y mi hermana para saludarme y después me contaron lo de Braian”, contó Carolina Lozano, atleta especialista en 5.000 metros con obstáculos, en comunicación telefónica desde San Germán, Puerto Rico, donde vive y entrena.

“Lo conocí en el Mundial Junior de Barcelona 2012, lo veía como una estrella porque él venía de ser campeón olímpico de la juventud y medallista mundial, pero descubrí un compañero que estaba atento a quien estuviera al lado. Como persona fue un ejemplo de vida, que salió adelante y llegó a lo más alto desde la adversidad. Como atleta, nada puedo agregar de Braian. Nos llenó de alegría a todos los argentinos. Se lo va a extrañar”, agregó Carolina.

Por su parte Romina González, kinesióloga de Braian, y miembro del Cemedep y del grupo asesor de la Confederación Argentina de Atletismo confió: “No puedo dejar de llorar. Con Braian empezamos a trabajar juntos en 2014 a partir de una lesión que tuvo después de los Juegos Odesur de Santiago de Chile. La sufrió muy poco antes de viajar y en ese viaje empezamos a trabajarla. Se vino a vivir a Rosario un par de meses. A recuperarse y desde ahí que siempre confío mucho en mí para ayudarlo en su carrera deportiva e hicimos una enorme amistad, podría decir que fue como un hermano menor”.

Y añadió: “Siempre que necesitó algo lo consultó o lo consultaba conmigo, todas sus venidas a Rosario tenían que ver con el apoyo que le brindábamos acá los profesionales del Cemedep (Centro de Evaluaciones Médico Deportivas de la Provincia), que hemos trabajado mucho con él y con toda la gente que lo quería porque realmente era un tipo puro, transparente, solidario, bueno. Me enteré por Sofía (Lamarque, su novia) y no lo podía creer. Este momento es tristísimo para todos”.

Mientras que Darío Souto, médico clínico deportólogo de cabecera de Braian y parte del equipo de la Confederación Argentina de Atletismo, contó: “A Braian lo conocí en 2011, en un campamento de lanzamiento en Santa Fe cuando él ya estaba haciendo unas marcas a nivel mundial que eran de juveniles. Era muy bondadoso, pensando siempre en su familia, en su madre y en sus hermanos, que creo que eran sus motivos para que le vaya bien para poder rescatar eso y con ese mismo objetivo tenía una mirada social también muy marcada, últimamente se había metido en algunas cuestiones de ayuda como escuelitas de atletismo para incluir a chicos de la calle”.

“Hace poco, acá Fernando Bacci lo operó del tobillo y la semana que viene iba a venir a Rosario a ver cómo seguía. Como atleta era un referente, un ícono del país, porque tiene marcas que no creo que se repitan y va a ser resonante esta noticia también en el mundo, porque Braian era un tipo reconocido en el mundo. El atletismo no tiene una difusión para que sea un tipo tan reconocido, ahora lo será. Braian fue finalista de los Juegos Olímpicos 2016 y eso no es para cualquiera, estaba dentro de una élite”, continuó Souto.

“La semana que viene iba a venir a controlarse de la operación, ya estaba entrenando y la idea era estar bien con el objetivo de clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio, tenía la planificación para hacer la marca. Iba a andar bien, la perspectiva era buena y él tenía buenas chances porque basaba su lanzamiento más en el brazo que en la carrera y en la explosividad y eso se recupera rápido. Para hacer marca olímpica, si estaba medianamente bien, la iba a hacer”, cerró.

Por último Martín Arroyo, entrenador de la atleta rosarina campeona paralímpica Yanina Martínez, también mostró su angustia terrible: “Es una pérdida enorme para el deporte. El año pasado estuvimos charlando en el Cenard, antes de los Panamericanos. Hablamos de cómo él veía a Yani en el deporte, se notaba el amor que tenía por el atletismo y se sentía identificado con eso, con cómo lo vivía, por la intensidad, por cómo entrenaba. Compartíamos pista y pudimos compartir también esa humildad que él daba a conocer con una charla, siempre dejando un mensaje”.

Un "abanderado argentino" en los Juegos

"Gracias por llevar siempre la bandera Argentina tan lejos como tu jabalina", escribió en Twitter la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien lo apoyó desde un primer momento, previo a conquistar la medalla de plata en lanzamiento de jabalina en el Campeonato Mundial Junior de Barcelona, en 2012. Braian también participó de los Juegos Olímpicos de Londres, en ese mismo año, y de Río de Janeiro, en 2016 (fue finalista). Se recuperaba de una lesión y soñaba con representar al país en los Juegos de Tokio. Y se esperaba su pico en París 2024.