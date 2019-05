No hay avances por los refuerzos canallas

La comisión directiva de Central se reunió ayer a la tarde en la sede de calle Mitre al 800. Entre los varios temas a tratar se tocó el de los posibles refuerzos. No hubo avances, por cierto. Se mencionaron y pusieron sobre la mesa los apellidos que interesan. La resultante marca que hasta el fin de semana no habría pasos firmes. Eso sí, los principales dirigentes afirmaron que sí o sí llegarán entre dos y tres jugadores el próximo miércoles, que será cuando el plantel inicie la pretemporada en el country de Arroyo Seco.

Diego Cocca espera nuevas piezas para poder empezar a armar el modelo que afrontará una dura y vertiginosa temporada, donde Central se jugará el pellejo en la máxima división. Hay diversos frentes abiertos. Aunque desde hoy buscarán empezar a acelerar los trámites porque el tiempo comienza a apremiar.

No obstante, Diego Zabala y Lucas Acevedo pintan para ser los primeros en llegar a Arroyito. El volante derecho porque pertenece a la órbita del empresario Christian Bragarnik. Y el zaguero central porque la dirigencia auriazul ya habló con sus pares de San Martín y quedó “todo más o menos encaminado”, sostienen desde el canalla.

Lo que no es un tema menor es que el ex jugador de Tiro Federal y su representante aún no fueron sondeados por la directiva auriazul. A eso hay que sumarle que Talleres lo tiene en la mira como otro club de Buenos Aires. Y, según constató este medio, los cirujas están dispuestos a desprenderse del defensor sólo mediante una venta.

Sin embargo, en Arroyito respiran optimismo y confían en que en breve cerrarán el traspaso del futbolista que ya estuvo en el club gracias al convenio que se había firmado en su momento cuando Norberto Speciale era presidente, pero debió emigrar porque el Chacho Coudet dio el okey para que el club lo dejara en libertad de acción.

También es cierto que la dirigencia tiene otros nombres bien apuntados y buscarán iniciar gestiones desde hoy mismo porque el club tiene como objetivo nutrirse con siete u ocho caras nuevas. Lógicamente el grueso de los jugadores irán sumándose con el devenir de la pretemporada. Mientras tanto, todo sigue en charlas y deseos de sumar a algún profesional antes del próximo miércoles.