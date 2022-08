Newell’s es una enfermería. Y sigue sumando lesionados. Uno de los últimos que se agregó es Juan Garro . Sintió una molestia en la pierna derecha y dejó la cancha a la media hora de juego frente a Colón. Se desconoce la gravedad de la dolencia y si podrá estar el sábado frente a River en el Monumental. En cambio, la expectativa de que juegue frente al millonario es mayor en relación a Willer Ditta . El defensor también se retiró antes del final del partido contra el sabalero por una sobrecarga muscular, aunque no sería nada serio.

Sanguinetti comenzará a trabajar este martes con el plantel para el partido frente al conjunto de Gallardo, esperando la evolución de varios futbolistas, entre ellos Garro. Si no se recupera, el entrenador tendrá que designar el nueve. Lo tiene a Genaro Rossi, Nazareno Funez y Djorkaeff Reasco, aunque al ecuatoriano no lo considera centrodelantero. Pero ante la falta de respuesta de los juveniles, la chance de que Garro no llegue y con Juanchón García afuera por una distensión, a lo mejor le da una oportunidad a Reasco.