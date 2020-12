Newell's quiere dar un paso firme para escalar hacia el futuro

Dar los pasos de a uno y en sentido ascendente parece ser la meta leprosa. Incluso el zaguero Santiago Gentiletti reconoció en la semana en diálogo con Ovación que “hay muchas cosas para jugar en el futuro, pero hay que pensar en el partido que viene. No irnos más allá porque creo que ahí es donde nos equivocamos un poco. Ir más allá creo que hoy por hoy con la no regularidad que tenemos no está bien. Primero encontremos el equilibrio y la regularidad y después pensemos para qué estamos”. La frase resume el presente leproso, en el que hoy al equipo no le sobra nada para gastar a cuenta. Está obligado a reinventarse, agachar la cabeza y empezar a remontar la cuesta.