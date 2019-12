La noche tucumana terminó en un escándalo dentro de la cancha, ya en tiempo de descuento, por las repetidas agresiones mutuas entre el delantero leproso Rodrigo Salinas y el defensor del decano Yonathan Cabral, que se agarraron a golpes de puño. Y esto no hizo más que precipitar la tarjeta roja que el juez Pablo Echavarría les mostró con acierto a ambos futbolistas que enloquecieron cuando disputaban una pelota cerca de la mitad de la cancha. Esta situación provocó que Salinas no esté disponible para el cotejo del viernes ante Independiente, pero no será el único. Porque el zaguero Cristian Lema y Denis Rodríguez vieron la quinta tarjeta amarilla y deberán purgar una fecha de sanción.

De esta manera el director técnico Frank Kudelka se quedará sin tres jugadores para afrontar la despedida del año en la visita a Avellaneda. Y esto seguramente será un punto a trabajar en la semana para rearmar el equipo. Es que ayer Lema y Denis fueron titulares y al ser amonestados no podrán estar disponibles. La buena en la zaga es que podrá reaparecer Santiago Gentiletti, que justamente purgó la sanción por acumulación de amarillas.

Y Salinas había ingresado desde el banco en el complemento y en el final del juego se le saltó la cadena y se agarró a trompadas con Cabral. El árbitro no dudó y les mostró la roja de inmediato. El remolino generalizado de jugadores fue dentro de la cancha y luego los reproches entre los futbolistas por la agresión mutua siguió en la zona de vestuarios al término del partido.