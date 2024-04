Newell's no se ayudó a sí mismo y sufrió la peor condena

Newell's no estuvo a la altura de lo que exigía el partido.

Newell’s no hizo nada para clasificar a los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional. Ni siquiera fue un luchador que muere de pie, dando pelea hasta el final por el objetivo deseado. Si bien dependía de otros resultados para llegar a los playoffs, que le resultaron adversos, la Lepra no cumplió con lo que le tocaba: ganar. Se despidió del torneo debido a otra actuación de bajísimo vuelo, de un nivel tan pobre que lo condenó a una derrota por 1 a 0 ante Defensa (con el triunfo clasificó), que no fue más que la culminación de un cierre anticipado en el torneo, aunque la ilusión se haya mantenido hasta esta última presentación.