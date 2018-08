El dato relevante y para destacar: Newell's goleó y clasificó a octavos de final de la Copa Argentina. No es algo menor, todo lo contrario dentro de una competencia donde a la Lepra le ha costado hacer pie y lograr protagonismo. Vapuleó en esta instancia a Defensores Unidos por 3 a 0, sigue avanzando y buscando el protagonismo tan necesario y el que pregona Omar De Felippe. Esta presentación también arrojaba otras cuestiones a analizar, como el rendimiento del equipo después de algunos sinsabores en la etapa preparatoria. También que Luis Leal volvió al ruedo, no en toda su plenitud física, pero salvando la tarde-noche con un gol que rompió la paridad y abrió el camino para la goleada leprosa. Y Mariano Bíttolo debutó con un gol.





No hay dudas de que el resultado fue justo. No hay un atisbo de dudas. Que Newell's mostró su poderío físico para imponerse ante un Cadu que viene del ascenso y llegó con humildad a esta instancia. Y se hace foco en lo físico porque desde lo futbolístico el equipo no mostró demasiado, a tal punto que en la primera mitad le costó tener la pelota al pie.

02_Chavon___FT_71883651__06-08-2018__0x0.jpg Volvió derecho. Luis Leal superó un esguince de tobillo y ayer abrió el camino de la clasificación. Gustavo de los Rios

Siempre se sostiene que con la jerarquía se suplen algunas deficiencias ante rivales de menor escala futbolística. Ayer eso sucedió, se notó en el estadio de Sarmiento de Junín. De ahí los gestos de preocupación que transmitía el entrenador desde el banco de suplentes, porque Newell's no podía plasmar la superioridad lógica que hay entre un equipo y otro. Y no era para menos, porque quería evitar una sorpresa en la tarde-noche juninense.

La llave que abrió el camino a la victoria la tenía Luis Leal, quien apareció entre los titulares ayer después de dejar atrás una lesión que lo marginó de la preparación en la pretemporada. No estaba aún en un ciento por ciento y eso se notó porque era el primer partido después de varias semanas. La Pantera no tenía ese "punch" que lo hace diferente e incontenible en la ofensiva.









Pero claro, después de haberse perdido un mano a mano, Leal rompió el cero para que la Lepra se encaminara hacia un triunfo seguro. Lo dicho, el portugués volvió a escena y esa es una noticia alentadora para el cuerpo técnico, más allá de que se notó que no estaba pleno y que corrió ciertos riesgos. Incluso reconocido por el propio De Felippe. Estaba pautado que sea reemplazado.





Newell's, el nuevo Newell's con algunos retoques, se presentó en sociedad después de largos meses (más allá de la Copa Santa Fe). Aún le falta levantar desde el juego, sobre todo porque las caras nuevas que exigió el técnico llegaron hace poco tiempo a pesar de que el parate fue extenso. En realidad, larguísimo. Pero el mercado de pases se mantuvo tranquilo, sin demasiados movimientos y al plantel leproso fueron arribando futbolistas en el final de la pretemporada. Y es lógico que necesiten tiempo de adaptación y puesta a punto para entrar en sintonía con los que están desde hace tiempo. En este contexto ingresan los casos de Oviedo, Piris y Paredes, por citar algunos apellidos que hace apenas una semana que están en el Parque. Uno de ellos, el atacante guaraní, tuvo su bautismo con la rojinegra.

nob1.PNG Foto: Gustavo de los Ríos / La Capital





No obstante todas estas situaciones, en el fútbol se hace camino ganando. Y Newell's consiguió lo que vino a buscar a esta ciudad. La clasificación a octavos para disimular cualquier endeblez de funcionamiento, elevar el ego futbolístico y pensar en positivo de cara a lo que vendrá. El duelo con Atlético Tucumán por Copa Argentina y, en lo inmediato, el debut en la Superliga frente a Vélez.

Superó dos fases por primera vez

Newell's pasó dos fases de la Copa Argentina por primera vez. Es un hecho que se la había negado en las ocho ediciones anteriores, seis del nuevo formato, implementado a partir de 2011 y dos del formato viejo (1969 y 1970). Newell's superó ayer el segundo partido de la Copa Argentina. En el debut había vencido a Deportivo Rincón de los Sauces (Neuquén) por 2 a 0, en cancha de Unión.