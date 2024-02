Newell's: Matko Miljevic, citado para visitar a Unión

>> Leer más: Miljevic es el quinto refuerzo

Larriera habló de un posible recambio tras el triunfo sobre Belgrano, aunque no sería en este compromiso contra Unión. El posible once: Ramiro Macagno; Armando Méndez, Gustavo Velázquez, Ian Glavinovich y Angelo Martino; Rodrigo Fernández y Franco Díaz; Guillermo May, Ever Banega y Brian Aguirre; Juan Ignacio Ramírez.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FNewells%2Fstatus%2F1755714001084776934&partner=&hide_thread=false Jugadores a disposición de Mauricio Larriera para visitar mañana a Unión. pic.twitter.com/mCXTZmFlHE — Newell’s Old Boys (@Newells) February 8, 2024

Busca un zaguero

Pese a que este viernes, a las 20, cierra el mercado de pases, Newell's todavía no se baja en la búsqueda de refuerzos. Estudiarán hasta último momento cualquier posibilidad, según manifestó una fuente vinculada al fútbol rojinegro, principalmente la de un marcador central.

Un zaguero pretendido era Juan Fedorco, pero Carlos Tevez cambió de parecer y lo tiene en cuenta en Independiente, a tal punto que lo consideró para el partido de este miércoles frente a Huracán.

Para los puestos de la zaga, Larriera no tiene tanto a disposición, al menos con rodaje. Cuenta con Ian Glavinovich y Gustavo Velázquez, además de Carlos Ordóñez, que aún no debutó con la rojinegra, Tomás Jacob, lateral devenido en zaguero, y Lionel Vangioni, quien está siendo utilizado en el medio. Abajo aparece Lucas Baños, de 18 años.