Newell's: la búsqueda del reemplazante de Martín Luciano

Pero no sería extraño que Ditta aparezca marcando la banda. El colombiano no participó del último partido, por la cantidad de minutos jugados que llevaba. La intención fue preservarlo, para no correr ningún riesgo.

La posición de Ditta es la de zaguero, pero teniendo en cuenta el buen nivel de Gustavo Velázquez de primer central y que Cristian Lema, que fue el segundo central, parece inamovible entre los once, puede ser una alternativa que Ditta se corra para jugar sobre el lateral izquierdo.

El entrenador interino Adrián Coria introdujo cuatro modificaciones para visitar a Unión y dependerá de la evaluación que realice con el cuerpo técnico si es necesario hacer retoques para el martes, aparte del cambio obligada por Luciano.

Una de esas variantes fue la aparición de Armando Méndez de volante derecho. En principio, no fue muy productivo lo que hizo. Si bien se lanzó al ataque con peligro en dos ocasiones, dejó la sensación que se le dificultó avanzar con pelota al pie partiendo de una posición más adelantada de lo que acostumbra.

Con respecto a Ramiro Sordo, dejó la cancha el viernes con alguna molestia, tras estar inactivo por una distensión, pero no sería nada serio.

Coria también contará con Djorkaeff Reasco, luego de participar con el seleccionado de Ecuador de los amistosos en Europa.

Macagno, otro retorno

El retorno de Ramiro Macagno pasó casi desapercibido debido a que permaneció en el banco y a que hubo un montón de otras circunstancias en la cancha de Unión que merecieron mayor atención. De todos modos, no es un hecho menor que el que fue arquero titular de Newell’s hasta sufrir un desgarro que lo mantuvo alejado del equipo por dos meses y 20 días, haya reaparecido.

Macagno es otro de los varios lesionados que se fueron recuperando en las últimas semanas y que ya se encuentran a disposición de Adrián Coria, como por ejemplo Ramiro Sordo.

Al arquero se lo observó ingresar al campo de juego de Unión para los ejercicios precompetitivos y participó en los movimientos con pelota junto a los demás. Luego fue hacia uno de los arcos donde trabajaba Lautaro Morales.

La particularidad es que Macagno probó a Morales con remates al arco, pero nunca se dio a la inversa. Por lo general, ambos arqueros atajan un rato durante el precalentamiento.

Más allá de este hecho singular, Macagno reapareció, desde su último partido, que fue contra Platense por la 7ª fecha.

Afuera, ganó 3 de 4

Pese a que Newell’s venía de una caída de visitante, frente a Independiente por 1 a 0, se recuperó en esa condición al vencer a Unión por la mínima diferencia. Sigue construyendo una buena campaña afuera del Coloso con el actual cuerpo técnico, y también en todo el torneo.

Desde que el cuerpo técnico interino se puso al frente del equipo, Newell’s ganó tres de sus cuatro partidos de visitante. Los triunfos fueron 1 a 0 frente a Vélez, 2 a 1 ante Aldosivi y 1 a 0 contra Unión. Previo a este último encuentro fue la caída con el rojo en Avellaneda.

Si bien no todos los equipos llegaron a jugar 12 partidos de visitante, como es el caso de Newell’s, lo concreto es que la lepra es el único que logró 6 victorias en canchas ajenas. Además registra 5 derrotas y un empate.

Las dos últimas presentaciones que le quedan de visitante son frente a Central Córdoba de Santiago del Estero y Barracas Central.