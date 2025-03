Newell's juega ante Atlético Tucumán con la responsabilidad de frenar la caída y mucho más

No es un momento sencillo de sobrellevar. Pasa demasiado para que no afecte en el espíritu y en la cabeza. Los futbolistas de Newell’s y el cuerpo técnico comandado por el Ogro Fabbiani no son ajenos a lo que sucede afuera de la cancha. Inmersos en una realidad compleja, visitarán a Atlético Tucumán este lunes, a las 21.

Newell's tiene el enorme desafío, como mínimo, de no perder, para que se clarifique un poco el horizonte, hasta acá tan incierto como son los días por venir en el mundo rojinegro.

Existe disparidad de criterios y plazos distintos para quienes se encuentran vinculados a la vida política del club, de una y otra manera. No existe certeza sobre cuestiones tales como el cronograma electoral. En el medio, el equipo y el Ogro Fabbiani se convirtieron en actores determinantes más que nunca. Si en el fútbol el resultado incide en la toma de decisiones y en el estado de ánimo colectivo, la cuestión se potencia en la Lepra.

El rendimiento de Newell's lo es todo

Que se agregan a las propias obligaciones. Porque si se llegó esta situación crítica es en buena medida consecuencia del rendimiento del equipo. Nada nuevo en las últimas temporadas, pero con una caída que fue más abrupta en este torneo, que le impide dejar de mirar el fondo de la tabla anual, donde el último perderá la categoría.

Las seis derrotas en las 7 fechas del torneo Apertura de la Copa de la Liga, de las cuales lleva cuatro consecutivas, le exigen a la Lepra frenar la caída. Se lo propuso Fabbiani apenas asumió, a días de su debut como técnico rojinegro. El revés contra Barracas Central por 2 a 0 le impidió cumplirlo. Lo intentará otra vez de visitante, en el estadio José Fierro, donde Atlético Tucumán le ganó solo a Sarmiento y perdió sus dos restantes partidos, contra Riestra y Gimnasia.

El Ogro es el que menos culpa tiene del presente. Recién asume y debió hacerse cargo de un plantel con carencias varias, desde categoría hasta variantes. Con lo que dispone, se propuso conformar un equipo para correr y meter, que sea intenso y aguerrido. Nada de lo que desarrolló su equipo frente a Barracas. Tampoco se le podía pedir demasiado, con menos de una semana de entrenamiento.

Qué buscó el técnico leproso

La búsqueda de un equipo corredor y agresivo en la marca quizás explique por qué el entrenador le dedicó varios días a trabajar el aspecto físico de los futbolistas, previo a la presentación en Tucumán. Es evidente que apunta a un mayor despliegue, para tratar de que su equipo sea molesto para los rivales.

La estructura compacta que diseña Fabbiani requiere que los elegidos para jugar interpreten su papel sin caer en tantas o tan determinantes fallas. El gol de Barracas, con un pase filtrado que superó el trío de zagueros, fue una ventaja grande otorgada al rival, que no es novedad. Pero que no es posible que se repita con tanta frecuencia. Porque encima Newell’s no es capaz de al menos igualar estando en desventaja.

La atención puesta en el partido, la mente tratando de abstraerse lo mejor posible de la actualidad del club y el desgaste físico no necesariamente serán suficientes sino aparece el futbol.

Es que costará alcanzar el objetivo de sumar si Newell’s no tiene juego. Los posibles ingresos de David Sotelo y Gonzalo Maroni por Juan Ignacio Méndez y Luciano Herrera, respectivamente le pueden dar mayor elaboración y socios a Ever Banega. Por otro lado, el equipo no tendrá un cinco de marca y habrá que ver si funciona la recuperación.

La cuenta pendiente del gol

El gol es también una cuenta pendiente. Dos en 7 encuentros es una cifra bajísima. Las causas son la poca creación y una persistente ineficacia frente al arco. Seguirá Juanchón García de nueve y lo novedoso será la probable salida de Mateo Silvetti, que venía en baja, por Fernando Cardozo.

La descripción de lo que falta y del actual momento del club se presentan como los grandes obstáculos a superar por el Newell’s de Fabbiani. En Tucumán tendrá ese examen. No será el único.