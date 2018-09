El número es contundente: de los últimos 9 partidos, Newell's sólo sumó los tres puntos en uno, frente a Defensa y Justicia. Fue el 5 de mayo de este año, en la penúltima fecha de la Superliga pasada, un 1 a 0 que ya quedó muy lejos. Además, rescató apenas dos empates en el presente torneo. La suma da 5 unidades de los 27 puntos que estuvieron en juego, por eso no extraña que hoy el equipo dirigido por Omar De Felippe se haya complicado en la tabla del promedio para no descender. Claro, está a tiempo para remontar. Eso sí, necesita con urgencia ganar. Lo dijeron su capitán Hernán Bernardello y su entrenador, también lo saben todos los rojinegros que irán hoy pasado el mediodía al Coloso esperando el triunfo revitalizador frente a Lanús.

Aquella victoria sobre Defensa, entonces, llegó para cortar dos caídas al hilo con Boca e Independiente, después del buen arranque (sumó 10 puntos de 15 posibles) de la mano de este mismo De Felippe que había llegado para reemplazar al Chocho Llop.

A aquel 1-0 sobre el equipo de Florencio Varela lo siguieron el flojísimo cierre del torneo con un 0-2 en cancha de Gimnasia y las cinco jornadas del actual torneo con la caída en el debut con Vélez, el empate en el Coloso ante Independiente, las derrotas con Godoy Cruz y Atlético Tucumán, más el empate con Belgrano.

Los últimos 3 puntos conseguidos con una victoria llegaron con un gol de Alexis Rodríguez a los 23'. Pero de los once de aquel partido no sólo el pibe hoy no está en consideración del DT por bajo rendimiento (hoy jugará en reserva) y hoy sólo se repetirían 4 titulares: Fontanini, Sills, Figueroa y Leal, aunque también podría actuar Fértoli, mientras que Rivero estará en el banco.

El tema jugadores, con sus rendimientos en caída, tiene su gran responsabilidad. Es obvio y se nota claramente en las continuas variantes que realizó el técnico. También la falta de gol influye en gran proporción, porque al que había convertido Alexis Rodríguez sólo se le sumaron los 4 de este torneo: Fértoli y Fontanini contra Independiente, Leal en Mendoza y Formica ante los tucumanos marcaron los 4 de este torneo. Claro, hoy a Newell's le sirve ganar aunque sea 1-0 sobre la hora, para cortar la racha, tranquilizar y pensar en que puede salir y no seguir retrocediendo.