Newell's: el pago del sueldo y el gran aporte del socio

No sólo vale la pena resaltarlo en el marco de la enorme recesión económica que generó la pandemia del coronavirus en el fútbol argentino, sino porque hasta hace unos años era impensado que Newell’s pudiera cumplir con un esquema de pagos, obligaciones y compromisos como viene ocurriendo en la actualidad. Justamente en el marco de la nueva realidad financiera del club, la dirigencia rojinegra ya cumplió con la parte correspondiente al sueldo de mayo de los más de 400 empleados de planta, del colegio y personal de las divisiones inferiores. Y durante esta semana comenzarán a cobrar aquellos jugadores del plantel profesional con sueldos más bajos, mientras que los futbolistas con contratos más altos percibirán los haberes cuando ingrese el dinero de los derechos televisivos, que en el caso de Newell’s representan aproximadamente el 40 por ciento del presupuesto del fútbol. Además, en los días venideros la institución leprosa completará las remuneraciones mensuales cuando el gobierno deposite la suma correspondiente al programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP).

Que Newell’s esté al día con el pago de los empleados y futbolistas no es fruto de la casualidad. En ese sentido, la dirigencia del club, con el vicepresidente Cristian D’Amico y su equipo de colaboradores a la cabeza, supieron diseñar una planificación a corto plazo para capear el temporal económico que desató la pandemia y profundizado por la clausura de actividades que sufre la mayoría de las instituciones. Para que Newell’s pueda cumplir con las obligaciones en este tiempo de vacas flacas, mucho tuvo que ver la buena predisposición que mostraron los socios en los últimos meses para cumplir con el pago de la cuota a pesar de no estar el club abierto. De hecho, alrededor del 80 por ciento de la masa societaria cumplió con el pago del mes de mayo, en un escenario en el que no hay fútbol y tampoco hay fecha cierta para la vuelta. Pero la política de beneficios y descuentos que implementó el club con su gente, sumado al gran número de socios que están adheridos al débito automático, posibilitaron que el asociado cumpla a la hora de pagar la cuota. Con respecto a este punto, Marcelo Bengoa, el coordinador de áreas y presupuesto, le explicó a Ovación: “Estamos muy conformes y valoramos mucho el aporte que tuvo el socio de Newell’s en estos tiempos tan difíciles. Nos mostró una fidelidad para pagar la cuota que realmente no nos sorprende. Desde hace un tiempo junto a Cristián D’Amico y Natacha Juárez Roldán, quienes integramos el comité de tesorería para la planificación y apoyo de la gestión económica del club, les propusimos al socio una batería de descuentos y facilidades para que tenga las comodidades necesarias y así cumplir con el pago de la cuota. La verdad es que colmaron las expectativas. Tenemos cerca del 65 % de la masa societaria adherida al débito automático y aquellas personas que no están bancarizadas, el club les puso gente para que les cobre en el domicilio. En mayo también nos ayudó que el club empezó a tener más movimiento, se pudieron abrir algunas oficinas para que el socio abone, siempre respetando las medidas de higiene y seguridad”, explicó Bengoa.

Formica será operado mañana

Como se informó en la edición del sábado de Ovación, Mauro Formica será operado de una pubalgia que lo tuvo a maltraer en los últimos meses y en la cirugía también se le reforzará la zona inguinal, porque tiene una pequeña hernia. Está previsto que el Gato sea intervenido mañana al mediodía en el Sanatorio de la Mujer y de la operación estará a cargo el cirujano general Gustavo Marcucci, además participará el cuerpo médico leproso integrado por los médicos Juan Ignacio Bóttoli y Juan Pablo Gonzalo. El tiempo de recuperación sería alrededor de tres meses. De no mediar imprevistos, Formica volvería cuando está planificado el regreso del fútbol, en septiembre o principios de octubre.