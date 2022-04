Newell's cambia al por mayor para recibir a Banfield

Si de novedades se trata, Javier Sanguinetti tiene varias a mano. Era de esperar que hiciera varios cambios, aunque algunos no estaban dentro de lo previsto. Es el caso de Iván Arboleda. Hasta hace unos días casi se descartaba su presencia. Pero ingresará por el lesionado Ramiro Macagno. Otra modificación que llama la atención es la salida de Nicolás Castro, si bien no anduvo bien los últimos partidos. En su lugar jugará Djorkaeff Reasco. Las dos restantes variantes no resultan sorpresivas. Ramiro Sordo, responsable del gol en la victoria sobre Patronato, jugará por Francisco González. Y Justo Giani saltará a la titularidad para darle algo de descanso a Juan Garro.