La Capital | Ovación | Mundial 2026

Mundial 2026: qué partidos se juegan este viernes y cómo está cada grupo

La tercera fecha cerrará los Grupos G, H e I de la Copa del Mundo. Así llegan las selecciones que todavía pelean por un lugar en los 16avos de final

26 de junio 2026 · 10:37hs
Google Seguir a La Capital en Google
Apasionante jornada en el Mundial 2026

Apasionante jornada en el Mundial 2026, donde varias selecciones de renombre se juegan su continuidad

Llega una jornada decisiva para varias selecciones en el Mundial 2026. Este viernes 26 de junio se disputarán los seis partidos correspondientes a la tercera y última fecha de los Grupos G, H e I, que definirán los nuevos clasificados a los 16avos de final de la Copa del Mundo que organizan Estados Unidos, México y Canadá.

Como sucede en todas las definiciones de la fase de grupos, los partidos de cada zona se jugarán en simultáneo para garantizar igualdad de condiciones y evitar ventajas deportivas.

Con la mitad de los 12 grupos ya resueltos, todas las miradas apuntan a estas tres zonas, donde ninguna selección perdió las posibilidades matemáticas de avanzar de manera directa o como uno de los mejores terceros.

Grupo I: Francia y Noruega ya avanzaron, pero buscan terminar primeros

El Grupo I ya definió a sus dos clasificados a los 16avos de final. Francia y Noruega aseguraron el pase, aunque todavía resta conocer cuál de las dos selecciones finalizará en el primer puesto.

Los Galos necesitan sumar para conservar el liderazgo, mientras que los Vikingos buscarán una victoria para intentar quedarse con la cima del grupo.

La pelea se traslada ahora al tercer lugar. Senegal e Irak todavía mantienen una mínima posibilidad de clasificar como uno de los mejores terceros del torneo.

Los africanos parten con ventaja gracias a una diferencia de gol de -3, mejor que el -6 de los asiáticos, aunque ambos necesitan ganar por una amplia diferencia y esperar otros resultados para clasificar como uno de los mejores terceros.

>> Leer más: Histórico triunfo de la Ecuador de Beccacece sobre Alemania: se clasificó a la siguiente fase

Grupo H: mucha paridad entre todos

El Grupo H ofrece una de las definiciones más atractivas de la jornada. España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita llegan a la última fecha con posibilidades de clasificar a los 16avos de final.

Ningún equipo aseguró su boleto ni quedó eliminado, por lo que los dos partidos definirán tanto los clasificados como el orden de las posiciones.

Además, esta zona despierta un interés especial para Argentina, ya que el rival del seleccionado campeón del mundo en la próxima ronda saldrá de este grupo.

España depende de sí misma para terminar primera.

Uruguay, dirigido por Marcelo Bielsa, necesita sumar frente a los españoles para mantenerse en carrera. Un empate puede alcanzarle para terminar segundo si Cabo Verde y Arabia Saudita igualan con la misma o menor cantidad de goles. También podría avanzar como uno de los mejores terceros, aunque dependerá de los resultados de las otras zonas. Una victoria asegura la clasificación de la Celeste, mientras que una derrota la dejará eliminada.

Grupo G: las cuatro selecciones todavía pueden clasificar

El Grupo G llega completamente abierto a la última fecha. Las posiciones antes de los partidos son:

  • Egipto: 4 puntos.
  • Irán: 2 puntos.
  • Bélgica: 2 puntos.
  • Nueva Zelanda: 1 punto.

Las diferencias son mínimas y las cuatro selecciones conservan posibilidades matemáticas de avanzar a los 16avos de final. Egipto necesita ganar para asegurar el primer puesto sin depender de otros resultados. También se clasifican con una igualdad, ya sea como líder o escolta de la zona, y una derrota lo podría dejar entre los mejores ubicados de los terceros.

Irán y Bélgica buscarán una victoria que les permita acceder directamente a la siguiente ronda, sin pensar en la tabla de los terceros. Estos dos y para este último caso, pueden clasificar con el empate, aunque tendrán que mirar de reojo los demás grupos.

Por su parte, Nueva Zelanda está obligada a ganar para mantener sus chances de seguir en competencia.

A qué hora y dónde ver los partidos del Mundial 2026

La decimosexta jornada de la Copa del Mundo 2026, este viernes 26 de junio, contará con seis partidos de tres grupos que se jugarán de la siguiente manera:

Partidos del Grupo I

  • A las 16: Francia vs. Noruega - DSports, Telefe, TyC Sports y Disney+.
  • A las 16: Senegal vs. Irak - DSports.

Partidos del Grupo H

  • A las 21: España vs. Uruguay - DSports, Telefe, TyC Sports y Disney+.
  • A las 21: Cabo Verde vs. Arabia Saudita - DSports.

Partidos del Grupo G

  • A las 00: Egipto vs. Irán - DSports, Telefe, TyC Sports y Disney+.
  • A las 00: Bélgica vs. Nueva Zelanda - DSports.

Noticias relacionadas
Gonzalo Plata salta más alto que ninguno. El delantero anotó y le dio la victoria a Ecuador por 2 a 1.

Histórico triunfo de la Ecuador de Beccacece sobre Alemania: se clasificó a la siguiente fase

Lionel Messi y Leandro Paredes, en el festejo del segundo gol del rosarino y de la selección argentina en el choque ante Austria.

Qué rival puede tocarle a la selección argentina en los 16avos de final del Mundial

Las selecciones de Gustavo Alfaro y Sebastián Beccacece definen su clasificación a la próxima ronda

Mundial 2026: qué partidos se juegan este jueves 25 de junio y cómo está cada grupo

Un Vinicius intratable fue otra vez la llave de la victoria para Brasil. 

Brasil puso las cosas en orden, venció a Escocia y se clasificó en el puesto más alto

Ver comentarios

Las más leídas

Buscan a una pareja por el robo 20 perfumes de un reconocido shopping de la ciudad

Buscan a una pareja por el robo 20 perfumes de un reconocido shopping de la ciudad

Falleció Daniel Castellani, un símbolo del vóley que dejó un gran recuerdo en Rosario

Falleció Daniel Castellani, un símbolo del vóley que dejó un gran recuerdo en Rosario

Tomás Rebord tras los despidos en Blender: Es un ataque a mi programa

Tomás Rebord tras los despidos en Blender: "Es un ataque a mi programa"

Rosario Diseña se muda a una nueva locación para seguir creciendo

Rosario Diseña se muda a una nueva locación para seguir creciendo

Lo último

Crimen del policía federal: imputaron al presunto líder del clan Muñoz y a su hijo de 17 años

Crimen del policía federal: imputaron al presunto líder del clan Muñoz y a su hijo de 17 años

Adrián Ravier debutó como vocero presidencial, pero sin responder preguntas

Adrián Ravier debutó como vocero presidencial, pero sin responder preguntas

Sampaoli va por un ex-Newells al que consideran la joya del fútbol de Chile

Sampaoli va por un ex-Newell's al que consideran "la joya" del fútbol de Chile

Crimen del policía federal: imputaron al presunto líder del clan Muñoz y a su hijo de 17 años

Ya son cuatro los miembros de una misma familia ligada al narcomenudeo y al crimen del agente federal Rodolfo Manfredi ocurrido en Villa Banana

Crimen del policía federal: imputaron al presunto líder del clan Muñoz y a su hijo de 17 años
Investigan la denuncia de una pasajera de Uber que acusó al chofer de intoxicarla
Policiales

Investigan la denuncia de una pasajera de Uber que acusó al chofer de intoxicarla

Un automovilista se descompensó y murió en medio de una discusión de tránsito en pleno centro
La Ciudad

Un automovilista se descompensó y murió en medio de una discusión de tránsito en pleno centro

Comienza una intervención histórica en Empalme Graneros: cómo serán las obras
La Ciudad

Comienza una intervención histórica en Empalme Graneros: cómo serán las obras

Excombatientes de Malvinas alertan por falsos bonos que circulan en nombre de los veteranos
La Ciudad

Excombatientes de Malvinas alertan por falsos bonos que circulan en nombre de los veteranos

Unos 40 bomberos de Santa Fe se preparan para viajar a Venezuela y colaborar en tareas de rescate

Por Ariel Etcheverry
La ciudad

Unos 40 bomberos de Santa Fe se preparan para viajar a Venezuela y colaborar en tareas de rescate

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Buscan a una pareja por el robo 20 perfumes de un reconocido shopping de la ciudad

Buscan a una pareja por el robo 20 perfumes de un reconocido shopping de la ciudad

Falleció Daniel Castellani, un símbolo del vóley que dejó un gran recuerdo en Rosario

Falleció Daniel Castellani, un símbolo del vóley que dejó un gran recuerdo en Rosario

Tomás Rebord tras los despidos en Blender: Es un ataque a mi programa

Tomás Rebord tras los despidos en Blender: "Es un ataque a mi programa"

Rosario Diseña se muda a una nueva locación para seguir creciendo

Rosario Diseña se muda a una nueva locación para seguir creciendo

Las cocheras subterráneas vuelven a la agenda del Concejo Municipal

Las cocheras subterráneas vuelven a la agenda del Concejo Municipal

Ovación
El número que aparece en todas las camisetas de la selección argentina y muchos no saben por qué
Ovación

El número que aparece en todas las camisetas de la selección argentina y muchos no saben por qué

El número que aparece en todas las camisetas de la selección argentina y muchos no saben por qué

El número que aparece en todas las camisetas de la selección argentina y muchos no saben por qué

El drama ene Venezuela también golpea al fútbol: la esposa de un jugador murió, pero salvó a su bebé

El drama ene Venezuela también golpea al fútbol: la esposa de un jugador murió, pero salvó a su bebé

El mensaje de un ex-Central a otro en pleno Mundial: Gordo, te tenés que levantar, no pueden quedar afuera

El mensaje de un ex-Central a otro en pleno Mundial: "Gordo, te tenés que levantar, no pueden quedar afuera"

Policiales
Crimen del policía federal: imputaron al presunto líder del clan Muñoz y a su hijo de 17 años
Policiales

Crimen del policía federal: imputaron al presunto líder del clan Muñoz y a su hijo de 17 años

Yanina Alvarado recibió una nueva condena, esta vez por portación de armas

Yanina Alvarado recibió una nueva condena, esta vez por portación de armas

Ratificaron la condena contra la narcomodelo que quiso ser Miss Universo

Ratificaron la condena contra la narcomodelo que quiso ser Miss Universo

Investigan la denuncia de una pasajera de Uber que acusó al chofer de intoxicarla

Investigan la denuncia de una pasajera de Uber que acusó al chofer de intoxicarla

La Ciudad
Un automovilista se descompensó y murió en medio de una discusión de tránsito en pleno centro
La Ciudad

Un automovilista se descompensó y murió en medio de una discusión de tránsito en pleno centro

Comienza una intervención histórica en Empalme Graneros: cómo serán las obras

Comienza una intervención histórica en Empalme Graneros: cómo serán las obras

Gran fiesta en el Fontanarrosa para ver Argentina-Jordania: pantalla gigante, juegos y música

Gran fiesta en el Fontanarrosa para ver Argentina-Jordania: pantalla gigante, juegos y música

Comenzó la renovación integral de la plaza de la Cooperación, conocida como la plaza del Che

Comenzó la renovación integral de la plaza de la Cooperación, conocida como la plaza del Che

El nuevo Chevrolet Sonic llegó a Rosario con tests drives
Motores

El nuevo Chevrolet Sonic llegó a Rosario con tests drives

Intoxicación por monóxido: cuánto salen y dónde se venden los detectores que salvan vidas
Salud

Intoxicación por monóxido: cuánto salen y dónde se venden los detectores que salvan vidas

Internaron a tres niñas por inhalación de monóxido de carbono en barrio Rucci
La Ciudad

Internaron a tres niñas por inhalación de monóxido de carbono en barrio Rucci

De la Facultad de Ciencias Médicas al Foro Económico Mundial en Suiza, con varias escalas

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

De la Facultad de Ciencias Médicas al Foro Económico Mundial en Suiza, con varias escalas

Impactante choque en Circunvalación: un camión  quedó sobre el guardarrail
La ciudad

Impactante choque en Circunvalación: un camión  quedó sobre el guardarrail

Consumos problemáticos en Santa Fe: crecen las consultas y la cocaína domina los casos atendidos
La Ciudad

Consumos problemáticos en Santa Fe: crecen las consultas y la cocaína domina los casos atendidos

Banco Nación lanzó una nueva línea de créditos UVA para refinanciar deudas en mora
Economía

Banco Nación lanzó una nueva línea de créditos UVA para refinanciar deudas en mora

Los casos de tuberculosis aumentaron un 33 por ciento en 2026 en Santa Fe
La Ciudad

Los casos de tuberculosis aumentaron un 33 por ciento en 2026 en Santa Fe

Milei volvió a elogiar a Messi: Cuando todos hablaban pestes, el único que lo bancaba era yo
Política

Milei volvió a elogiar a Messi: "Cuando todos hablaban pestes, el único que lo bancaba era yo"

Fumigaciones: condenan a funcionarios de Pergamino y absuelven a productores

Por Luis Emilio Blanco
La Región

Fumigaciones: condenan a funcionarios de Pergamino y absuelven a productores

Una noche para celebrar la diversidad: llega la Gala del Orgullo 2026
Zoom

Una noche para celebrar la diversidad: llega la Gala del Orgullo 2026

Falleció Daniel Castellani, un símbolo del vóley que dejó un gran recuerdo en Rosario
Ovación

Falleció Daniel Castellani, un símbolo del vóley que dejó un gran recuerdo en Rosario

El tiempo en Rosario: viernes con niebla matinal y aumento de la temperatura
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes con niebla matinal y aumento de la temperatura

Juzgan al chofer de la línea 122 que atropelló y mató a un hombre
Policiales

Juzgan al chofer de la línea 122 que atropelló y mató a un hombre

Buscan a una pareja por el robo 20 perfumes de un reconocido shopping de la ciudad
La Ciudad

Buscan a una pareja por el robo 20 perfumes de un reconocido shopping de la ciudad

Condenan a perpetua a asaltante que mató a tiros a la víctima de un robo
Policiales

Condenan a perpetua a asaltante que mató a tiros a la víctima de un robo

Cayó el jefe de la banda apuntada por el crimen del policía en Villa Banana
Policiales

Cayó el jefe de la banda apuntada por el crimen del policía en Villa Banana

Allanamientos por el chofer de Uber asesinado en marzo: hallaron drogas y armas
Policiales

Allanamientos por el chofer de Uber asesinado en marzo: hallaron drogas y armas

Quedó firme la cautelar que obliga al gobierno aplicar el financiamiento universitario
La Ciudad

Quedó firme la cautelar que obliga al gobierno aplicar el financiamiento universitario

En las plazas y en la ribera central, los frustrados proyectos de cocheras subterráneas en Rosario
La Ciudad

En las plazas y en la ribera central, los frustrados proyectos de cocheras subterráneas en Rosario