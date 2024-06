Miguel Ángel Russo: "A este equipo no le gusta perder y no bajamos los brazos"

Central empató 1 a 1 frente a Lanús en el Gigante de Arroyito y tras el partido el técnico Miguel Russo analizó el desarrollo del juego. También hizo mención a la vuelta del gran goleador canalla Marco Ruben. Sobre sus dirigidos dijo: “A este equipo no le gusta perder y no bajamos los brazos”. Y en referencia al retorno de Ruben destacó: “Volver y encontrar todo esto no es normal, ocurre en personas como él, me alegro y quiero que lo disfrute. Está muy bien”.