Messi reveló que un integrante de su familia "se hizo de Central"

Las declaraciones de Lionel Messi dejaron mucho para hablar, sobre todo en lo que rodea a la selección argentina. Pero hubo más, y es que en un tramo de la extensa entrevista, el rosarino se explayó sobre la posibilidad de volver al país y de jugar en Newell's, y aseguró, una vez más, que es hincha leproso.

En esos minutos en los que reafirmó que su corazón es rojinegro, hizo una revelación asombrosa y dejó flotando el misterio. Sus palabras pasaron casi inadvertidas, salvo para los rosarinos que dividen sus pasiones entre los clubes del parque Independencia y de Arroyito.

"Menos uno que se hizo de Central ", admitió luego de uno de los periodistas realizara tan sorprendente revelación. No hubo repregunta y, si bien a nivel nacional el dato no es relevante, en Rosario quedó flotando en el aire el interrogante acerca de quién de los Messi es canalla.

Todo sucedió esta mañana en una entrevista con la radio porteña FM 94.7 cuando fue consultado por la posibilidad de retornar al país y terminar su carrera en Newell's. "Ya lo dije muchas veces, obviamente que me encantaría pero no es fácil, por todo lo que rodea volver a Argentina, mi familia, pensar en los nenes, Thiago va siendo más grande y elige también, si bien se adaptarían en seguida porque son chicos, no deja de ser difícil".

"Me encantaría sacarme el gustito de jugar en Newell's, pero sinceramente no sé que puede llegar a pasar", agregó.

Además respondió sobre los rumores que aseguraron que él es hincha de River. "No sé por qué se dice eso, nada que ver. Soy de Newell's desde chiquito, como toda mi familia, siempre lo dije, somos todos de Newell's como mi viejo y mis hermanos", dijo y admitió -ante la afirmación de uno de los periodistas- que un integrante de su familia "se hizo de Central".