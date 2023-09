Messi arrancará la final entre los suplentes de Inter Miami

El Tata Martino debió dejar al crack mundial afuera de los titulares de la final de la US Open Cup ante Houston Dynamo porque no está recuperado de una dolencia muscular que acarrea.

No saldrá en la foto principal. Gerardo Martino no podrá contar este miércoles a la noche con el as de espada: Lionel Messi. El Tata debió dejar en el banco de suplentes al mejor jugador del planeta por fuerza mayor, ya que no está ciento por ciento recuperado de una dolencia muscular. El 10 arrancará la final de la US Open Cup ante Houston Dynamo, que comenzará a las 21.30, mirándolo desde afuera. Como dato extra hay que destacar que Inter Miami tiene un claro objetivo inmediato: abrochar su segundo título. También es verdad que Leo podría marcar un hito desde el estadio de Florida si las garzas se quedan con el partido. En ese caso, el crack se convertirá entonces en el futbolista con más títulos en la historia del deporte más pasional del mundo.