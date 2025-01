Medios partidarios de Central: desde "la base campeona" a "refuerzos espantosos"

En tanto, Elu Glaria (La Fiesta Pajarito) dijo: “Sin dudas las expectativas que tengo siempre son positivas. Central ha demostrado que no existe relación entre lo que se espera y los resultados. Hemos tenido buenos equipos, y no hemos ganado nada. E incluso, no hemos tenido juego bonito y logramos consagrarnos. Este año dependerá de que la base del equipo campeón recupere su nivel, y sobre todo la actitud adentro de la cancha. Deseo y espero que todo salga como queremos y desde la tribuna siempre estaremos acompañando”.

Carlos Gustavo De Isla (Sintonía Canalla) describió: “Luego de un mal 2024, uno siente la obligación de mejorar. Si bien muchos se pusieron nerviosos por el mercado de pases, es positivo que, al menos por una vez, se haya optado por no traer jugadores de relleno que en el futuro se recordarán solamente por consumo irónico. Esto llevará a una mayor promoción de juveniles, por lo cual será vital la paciencia de todos. Si hay ilusión, puede cimentarse en dos factores: el DT que, si bien es ajeno a nuestra idiosincrasia, posee experiencia, sabe lo que es ganar y desarrolla un fútbol ofensivo. Y el formato de los torneos, ya que la mayoría de los títulos de Central son en torneos mano a mano. Donde se ven los guapos, Central brilla. El tema es clasificar”.

Gonzalo Ferrer (El Diario de Central) acotó: “Las expectativas se renuevan con el comienzo de cada campeonato, aunque después la realidad las coloca en su debido lugar. La falta de refuerzos no es preocupante desde mi punto de vista ya que el mejor refuerzo es recuperar física y anímicamente a este plantel. Ya que si bien no es tan nutrido como otros planteles top es muy bueno si logran corregir las falencias del 2024. Con River y Boca enfocados en el Mundial de Clubes y otras entidades jugando torneos sudamericanos, Central debería tratar de ganar alguno de los torneos que juegue. Y no lo veo nada descabellado que pueda suceder”.

Lucas Cañete (Planeta Canalla) relató: “Si bien no llegaron los refuerzos que todos esperamos, yo creo que vamos a pelear el campeonato. Es imposible hacer peor papel que el 2024, por lo tanto, vendrán buenos tiempos y de la mano del Profe Holan, sin dudas vamos a pelear en todos los frentes hasta el final. Porque hay equipo de sobra por los nombres que se quedaron”.

Melina Kesovija, generadora de contenidos de la cuenta @demividaelamor.1889 comentó: “Con el inicio de un nuevo torneo, dejamos atrás el año paupérrimo que tuvimos y volvemos a renovar la ilusión con este equipo. Con ideas diferentes, flojos de incorporaciones, pero con el mismo plantel que nos dio un campeonato. Espero que tanto Broun como Campaz recuperen su nivel. Estoy esperanzada con este nuevo DT, con los juveniles y bancando a Enzo Copetti hasta el final. Nosotros siempre vamos a estar. Eso nunca lo dudes”.

A su vez, Matías Yeoman y Natalia Fiornovelli, de Central Copa, enfatizaron que “el equipo en sus bases se mantuvo, y eso es bueno, estos jugadores nos sacaron campeones, y si recuperan su mejor versión física y futbolística sabemos que funcionan. Por lo poco que se vio en los primeros partidos del Profe Holan al finalizar el torneo anterior, va a buscar una versión de fútbol vistosa, con un equipo que arriesgue, que salga jugando. En el que el arquero también toma protagonismo, dado que antes de revolearla y ver qué pasa, prefiere tener la tenencia del balón, jugar para atrás, tenerla y arrancar de nuevo, ganando terreno de abajo hacia arriba. Sin dudas que se renuevan las ilusiones al comienzo de cada torneo y con actitud y compromiso todo se puede lograr, tirando siempre todos para el mismo lado, con un solo objetivo: poner a Central en lo más alto. Y esto un poco creemos que nos involucra a todos, hinchas, medios partidarios, prensa oficial, socios, dirigencia y jugadores. Si todos buscamos el bien de Central, sin dudas lo vamos a lograr”.

En tanto, Daniel Giménez (Consultorio Canalla) añadió: “A la espera de que se consolide el equipo al mando del Profe Holan después de agarrar un plantel en un campeonato casi terminado y definido. Con refuerzos y jugadores que vuelven (sea de lesiones o préstamos) además de haber disputado partidos de pretemporada, el DT canalla podrá plasmar mejor su idea de juego”.

Emiliano Allegri (Arriba Central) dijo que “tengo grandes expectativas. Por idiosincrasia, el canalla se sube al barco y apoya. Estoy convencido que este plantel tiene buenos jugadores y volverá a rendir según lo mostrado en 2023. Será clave que algunos nombres puntuales levanten el nivel y hagan mejorar al resto del grupo. Hay experiencia, profesionales de mediana edad y juveniles con proyección. Vamos a andar bien”.

Finalmente, David Esteves, dijo: "Creo, y ojalá me equivoque, que lo que fue el partido contra River fue la demostración falta de carácter por parte del DT ya que no era su equipo. Viendo hoy la salida de Mauricio Martínez, jugador de varios puestos con pocas lesiones y con rendimiento regular donde le toque, es una baja importantísima. En defensa estamos bien. Faltaría mejorar mucho en la generación y dinámica de juego para abastecer al 9 de turno. Creo que se apuesta por la dupla del campeonato: Campaz, que debe mejorar desde lo físico y Malcorra. Lo más bajo del plantel creo que fueron los volantes ofensivos. Algunos con mucha experiencia que no se notó y los mas jóvenes que no terminan de explotar.