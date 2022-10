Mauro Zárate le tiró un centro al Gringo Heize: "Me gustaría que me vuelva a dirigir"

Ya se había rumoreado la posibilidad de que Heinze sume a Ricardo Centurión, a quien dirigió en Vélez, a Newell's, y después de las declaraciones que hizo en la cadena de deportes sonó el de Zárate. ¿Qué fue lo que dijo? Claro y directo: “Me gustaría que me vuelva a dirigir”, comentó el ex delantero de Boca y añadió: “Fue de los mejores entrenadores de mi carrera”.

Zárate y Heinze coincidieron justamente en Vélez, cuando el Gringo comandaba tácticamente al Fortín. "Llegar a un Vélez tan golpeado, con tan pocas ideas y que haya hecho un cambio tan grande, él tuvo mucho que ver", contó Zárate, y recordó una charla con el DT: ""¿Venís a hacer goles o a ayudar a Vélez?" me dijo.... en este momento necesito que juegues en esta posición y me puso de doble cinco".

"Tenía razón, agarraba todas las pelotas de frente, estaba bien físicamente, rompía con pelota de frente y desequilibraba mucho. Un buen técnico te mejora ", aseguró el futbolista que admitió que cometió un error al dejar Vélez para irse a Boca. "No escucho mucha gente que me diga que me equivoqué", dijo Zárate en tono confesional, y explicó: "¿Con quién me equivoqué? con la gente de Vélez. ¿A quién le pedí perdón? a la gente de Vélez".

"Mi carrera ya estaba hecha, era jugar en Europa, volver, retirarme en Vélez, disfrutar de lo que era Vélez, que es un gran club, donde nací", agregó.

"Después pasaron cosas, que no vienen al caso por qué no me gusta armar quilombo, donde no se estaban cumpliendo las cosas y apareció este llamado, esta motivación de jugar en un club como Boca", concluyó el delantero.