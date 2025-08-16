La Capital | Ovación | rugby championship

Rugby Championship: prácticos y contundentes, los All Blacks vencieron a Los Pumas en Córdoba

En su debut en el último Rugby Championship, Los Pumas no pudieron con los hombres de negro y cayeron 41-24

Pablo Mihal

Por Pablo Mihal

16 de agosto 2025 · 20:43hs
Los All Blacks mezclaron simpleza y efectividad y se llevaron un triunfo incuestionable ante Los Pumas.

Los All Blacks mezclaron simpleza y efectividad y se llevaron un triunfo incuestionable ante Los Pumas.

La ilusión de Los Pumas de poder conseguir por primera vez un triunfo de local ante los All Blacks duró el tiempo que los hombres de negro quisieron. Si bien las diferencias existen y ya no son las mismas que hace una década atrás, los kiwis se encargaron de estirar su supremacía al imponerse por 41-24 en el debut de ambos equipos en la última edición del Rugby Championship.

Ante un Mario Alberto Kempes colmado, los hombres de Scott Robertson hicieron un culto a la eficacia desde el arranque mismo del partido, haciendo las cosas simples y bien, todo correcto, de manera prolija. Así rápidamente pasaron al frente. Beauden Barrett abrió la cuenta con un penal y pocos minutos después, con algo de suerte, ya que la pelota antes de entrar dio en el palo, embocó la conversión del try de Sevu Reece, quien apoyó en el ingoal argentino tras una gran jugada colectiva.

Los Pumas fueron reponiéndose de ese arranque furibundo de los hombres de negro y con mucha paciencia, lograron descontar. Moviendo la pelota de un lado a otro, encontró el hueco por donde se filtró Rodrigo Isgró para anotar el primer try argentino, que fue convertido por Tomás Albornoz.

Pumas indisciplinados

Luego las indisciplinas de los argentinos empezaron a jugar sus cartas y todo se hizo cuesta arriba. Mayko Vivas vio la tarjeta amarilla y el dueño de casa se quedó con un jugador menos. Los All Blacks se adueñaron de la pelota, las propias y las ajenas. De hecho, el segundo try visitante llegó tras una pérdida de Los Pumas, cuando Nueva Zelanda sacó un contragolpe a toda velocidad y Cortez Ratima apoyó para aumentar la diferencia. Luego, casi lógicamente, Barrett aportó lo suyo con la conversión frente a los palos.

Con un remate recto a los palos, Tomás Albornoz acercó a Los Pumas en el marcador, quedando a un try convertido; pero los neocelandeses no quisieron complicarse y antes de que finalice el parcial llegó dos veces al try, primero tras un maul efectivo que terminó en el try de Ardie Savea y luego con una gran jugada ofensiva, en la que mostraron su habitual disciplina y paciencia en los últimos metros, machacaron a la defensa hasta encontrar libre a Sevu Reece libre en una de las puntas para que que este apoye sin problemas sobre la bandera. La efectividad de Beauden Barrett aportó las conversiones y los All Blacks se fueron al descanso con una ventaja de 21 puntos (31-10).

All Blacks incisivos

En el complemento, Los Pumas ajustaron algunos conceptos, fueron más prolijos y mas incisivos. Luego de un scrum, el tucumano Albornoz hizo gala de su dureza, aguantó de pie dos tackles y apoyó debajo de los palos para el delirio de todos los asistentes. Completando la jugada, él mismo marcó la conversión para el 31-17.

Argentina empezó a tener más la pelota y también la decisión de atacar. Y fue por la remontada histórica. Minutos después con paciencia y control de pelota, Oviedo llegó al try. Así Los Pumas empezaron a descontar y de los 21 puntos de diferencia que había al final del primer tiempo promediando el complemento se pusieron a tiro de try.

Ante el peligro inminente que los acosaba, los All Blacks volvieron a tener el control del juego y llegar al try. El hooker suplente Samisoni Taukei’aho primero estiró la cuenta para darle tranquilidad a su equipo y luego apoyó para sellar una nueva victoria (la 40 del historial), que si bien fue costosa, nunca estuvo en peligro.

Batacazo en la primera fecha del Rugby Championship

Con un segundo tiempo excepcional los Wallabies vencieron a los Springboks, actuales campeones del mundo en su casa. Australia revirtió una desventaja de 22-0 para ganarlo con autoridad por 38-22. El seleccionado de Australia volvió a ganar en el Ellis Park después de 62 años y enmudecieron Johannesburgo.

