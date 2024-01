Mauricio Martínez: "Vamos a dejar la vida por el escudo"

Cara conocida. Caramelo Martínez ya tuvo un paso por Central y no necesitará adaptación.

“Contento de estar de vuelta acá, creo que estamos haciendo una buena pretemporada para llegar bien al campeonato. Estamos trabajando muy bien con el profe” , destacó el volante central canalla, a quien Russo, tras el amistoso ante Liverpool, de manera inconsciente, no lo tomó como refuerzo. ¿Por qué? Porque lo considera un viejo conocido de club. “Le agradezco a Russo porque confió en mí. Sé que el club está muy bien y estamos trabajando de manera excelente para que sea un 2024 lleno de cosas lindas. Esperemos poder cumplir los objetivos que nos propusimos en esta pretemporada y no queda otra que seguir trabajando”, esgrimió.

Caramelo2.jpg Mauricio Martínez tuvo varias ofertas, pero teminó en Central, un club que conoce a la perfección. Héctor Rio / La Capital

Martínez siempre jugó con la 16, pero hoy está ocupada por Alan Rodríguez, por eso habló de “respeto”, pero que cuando lleguen a Rosario “voy a hablar con Coyote a ver si me la da”. Y bromeó: “La 7 me la dieron, no es el número que elegí. Un 7 la usas un extremo, un wing, yo voy por otro número, ja”.