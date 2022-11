Mario Moretti: "Estamos preparados para gobernar Central"

¿En qué notás que Fuerza Auriazul está preparada para gobernar Central?

En que formamos un buen equipo, con gente que conoce mucho el club, pero es toda gente profesional. Después, puede salir bien o mal, pero no es que agarramos a un amigo nuestro y lo ponemos en un lugar en el que nunca estuvo. Lo que pretendemos es jerarquizar los puestos en cada lugar. Lo primero es armar la primera división y en paralelo las divisiones inferiores, con profes y técnicos.

¿Qué encontraron en el Torpedo Arias?

Encontramos juventud, con ideas renovadas. No creo que sea necesario, pero además es de la casa. Lo que nos convenció fue su proyecto. Nos mostró que tiene ganas de crecer y trabajar, y me lo demuestra día a día con los técnicos con los que está hablando y también con jugadores, algunos de la Primera Nacional y otros de equipos grandes que por ahí no son tenidos en cuenta. El problema es que vamos a empezar tarde, fuera de tiempo, porque si nos toca ganar iniciaríamos la tarea recién el 19 de diciembre.

MOretti2.jpg Moretti cree que será necesario atravesar un año de "transición", hasta que el club se ordene desde lo económico. Marcelo Bustamante / La Capital

¿Cómo se busca técnico de cara a una elección pero siendo oposición?

Si ganamos, tenemos que tener un técnico ya definido. En su momento lo fuimos a apoyar a Tevez, porque fui el único candidato que fui a hablar con él a Arroyo Seco. Los resultados no se le dieron como queríamos, pero se hizo cargo de un equipo con muchos juveniles y creo que se había metido en el hincha de Central.

¿Te sorprendió la decisión que tomó?

Sí, muchísimo, porque tenía todo armado para el futuro. Por eso nosotros no estábamos buscando técnico, pero ahora todo el contexto es diferente.

¿Qué tipo de técnico están buscando?

Sabemos cuál es el gusto del hincha de Central y estamos buscando por ese lado. Aspiramos a un técnico con una línea como la de don Angel y más acá en el tiempo la de Coudet, pero tenemos que pensar las cosas fríamente y si hay necesidad de un técnico que saque puntos les diremos al hincha de Central que tendrá que tener paciencia porque ya les digo que lo que se viene es un año de transición. Buscaremos el mejor técnico que esté libre, pero que tenga trayectoria. No queremos un técnico debutante como ya pasó. Si es un técnico del gusto del hincha, bárbaro, y si no, veremos para qué estamos.

A esta altura un posible consenso por el técnico parece imposible.

Mirá, el fin de semana pasado hablamos con los demás candidatos a ver si hacíamos una carta en común para que Carloni nos escuche y abra las puertas del club, porque como siempre dijimos, Central es más grande que cualquier directivo. Creo que el momento de Central amerita a que la dirigencia tenga un acto de grandeza para que nos convoque. Nos podemos poner de acuerdo o no, pero por lo menos nos sacaríamos algunas dudas, como por ejemplo qué se va a hacer con la plata de Buonanotte, si habrá algo para traer jugadores de jerarquía, si se van a pagar deudas. Queremos saber todo y en estas últimas dos gestiones nunca nos dijeron nada. Nos pasó primero con Broglia, después con Di Pollina y ahora con Carloni es exactamente lo mismo.

Moretti3.jpg Para Mario Moretti, la oposición siempre tuvo problemas para lograr información de parte de la comisión directiva. Celina Mutti Lovera / La Capital

¿Por qué hablaste de “transición”?

Porque tenemos que saber cuál es la deuda, el pasivo que tiene Central. Necesitamos saber cuánta plata entró, cuánta salió y hacia dónde fue. Por ejemplo, si Central debe 20 millones de dólares, y ya te digo que es una cifra que no me asusta, pero a fin de año debe 25 o más, necesitamos saber dónde fue ese dinero. No es lo mismo deber 25 millones que 15. Pero hay muchos otros temas para trabajar, como la parte edilicia, en la que muchos predios están mal. Y entre todas las disciplinas que tiene el club está el fútbol femenino, al que le queremos dar mucha importancia, por eso programamos la construcción de tres canchas de césped sintético, una techada, porque es una vergüenza que si llueve el equipo no pueda entrenar.

Hoy nadie duda de que el 18 de diciembre haya elecciones, pero hay rumores de todo tipo. ¿Qué pierde Central si hay una nueva postergación?

Es como si no estuviéramos en democracia. Perdería la institución en todo sentido, sobre todo porque seguiría en la gestión un gobierno que ya cumplió. Todos los socios quieren votar y creo que no se puede esperar más. Todo esto le hace mucho daño al club.

Sólo como respuesta un “sí” o un “no”. ¿Teniendo en cuenta el caudal de votantes al que aspiran, te preocupa que las elecciones sean el mismo día que la final del Mundial?

Sí…

Te quedaste con ganas de agregar algo.

Que el socio tiene que ir a votar porque primero está Central y después la selección, por más que juegue la final.

Moretti4.jpg Moretti confirmó que el Torpedo Arias está hablando con técnicos que respeten la historia de Central. Marcelo Bustamante / La Capital

Hasta último momento buscaron la fusión con algunas listas, ¿por qué no se dio?

Hablé con todos porque quería armar un frente porque no quería que suceda lo que pasa hoy, que hay cinco listas. No puede ser que pensemos todos distintos. Podemos tener ideas distintas, pero no pensamientos tan opuestos que nos impidan llevar a Central donde se merece. Me dolió mucho no poder lograrlo. No lo voy a decir públicamente, pero hubo cosas que no me gustaron.

Es tu segunda elección como candidato a presidente. En lo personal, ¿en qué sentís que creciste o te afianzaste?

En su momento no conocía la política del club y poca gente me conocía. Nunca me la creo, pero sé que hoy en el mundo Central ya me conocen porque desde hace años estoy donde Central me necesita. Me siento capacitado para ser el presidente de Central.