Maradona dijo que Dalma "hace quilombo porque le gusta"

Otra vez el clan Maradona ingresó en conflicto. Y los mismos se hacen público y las críticas son intensas. Todo se inició cuando Dalma Maradona subió a sus redes sociales un pedido que la tenía muy enojada: "¡Pasénme el número nuevo de mi papá, si puede ser antes del día del padre mejor!". Rápidamente, los medios se hicieron eco del reclamo de la hija de Diego Maradona, quien aprovechó su salida al aire en el programa de Jorge Rial para despacharse contra el entorno que rodea a su padre. Y el Diez ahora contestó: "Ella enseguida salió en lo de Rial, armando quilombo que es lo que más le gusta".

Dalma apuntó contra el abogado del entrenador de Gimnasia, Matías Morla, argumentando que hace un tiempo hablaban -ella y su hermana Gianinna- periódicamente con el astro del fútbol, entre otras cosas, para mostrarle a su nieta Roma. Pero ese día, había intentado comunicarse y el número ya no era un abonado en servicio.

https://twitter.com/dalmaradona/status/1270768997101953025 A diferencia de lo ustedes puedan pensar YO NO LE PIDO NADA NI LE LLENO LA CABEZA,solo hablamos y le muestro por cámara a mi hija! HASTA DE ESO LO VAN A PRIVAR?No me busquen!Solo comuníquense conmigo y pásenme el número nuevo de mi papá! Si puede ser antes del día del padre mejor — Dalma Maradona (@dalmaradona) June 10, 2020

A partir de esta situación, Dalma desató su furia contra el entorno del Diego y denunció que le cambian los números de teléfono para después llenarle la cabeza en contra de ella y su hermana.

Los días pasaron, y parecía que las aguas ya estaban más calmas. Pero ahora el mismísimo Diego salió a contestar los dichos de su hija. "A mí, Matías (Morla), me salvó. Me salvó la vida en todos los sentidos. Yo estaba en la ruina cuando él me agarró. Nadie me quería contratar. Con Matías volvimos a la Fifa, fuimos recibidos por todos los jugadores del mundo" explicó Maradona.

En una clara defensa hacia su abogado, el Diez expresó que Morla solo hace su trabajo y que por más que hoy tiene una relación cordial con Claudia, aún quedan cosas por arreglar.

"Con mis hijos hablo todos los días. Y con Dalma y Gianinna también. Lo que pasó el otro día fue que Gianinna me llamó y después medio que me quiso mandar a la mier...Y, bueno, yo ya estoy grande para eso", contó Diego, dando a entender que nadie le cambió el teléfono, sino que había sido él quién no quería hablar con ellas.

Y con respecto a las declaraciones de Dalma en el programa Intrusos, dijo: "Ella enseguida salió en lo de Rial, armando quilombo que es lo que más le gusta".

Irónicamente, Dalma agradeció al conductor Jorge Rial por haber recuperado el número de celular de su papá, aunque "me tiene bloqueada".