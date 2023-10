Mallo: "No le agrego épica, hice lo que tenía que hacer"

MalloCML.jpg Tras el triunfo, Facundo Mallo celebra junto a Agustín Toledo, en medio de un Gigante que desbordaba de alegría. Celina Mutti Lovera / La Capital

“Desde el principio hice todo como para poder estar y fueron dos semanas de doble turno porque había que hacer lo imposible porque si no lo hacía directamente no iba a poder jugar. Fueron dos semanas de trabajos específicos con el cuerpo médico y llegando la fecha del partido fuimos aumentando un poco las cargas, pero nunca entrené con el grupo”, expresó el jugador charrúa.

Y agregó: “De afuera estos partidos los ves feos, chatos, pero estando de adentro te das cuenta porqué. Es mucha la responsabilidad que hay en juego y es algo que te hacen saber desde el momento en que llegás a la ciudad. Ahí entendés la locura que se vive”.

Mallo dijo de manera contundente que “los clásicos se juegan así porque se resuelven por detalles y esos detalles estuvieron de nuestro lado”. Lo que hizo era de esperar más de un jugador nacido en el club, pero el uruguayo declaró que “yo me ocupo mucho de mi físico y soy un profesional de esto. Entendí yo y también el cuerpo técnico y el cuerpo médico que era un partido para arriesgar. No le agregó épica ni nada por el estilo, simplemente hice lo que tenía que hacer. Valoro también todo lo que hizo el club para que pudiera estar porque era imprescindible”.

Tuvo palabras para Ignacio Malcorra, que no sólo llegó en peores condiciones que él, sino que fue el autor del gol del triunfo. “Es muy difícil hacer ese gol estando sano y no sé bien lo que tiene, si está desgarrado, pero es para destacar que haya ingresado. Me alegro mucho por él porque muchas veces recibió críticas, pero siempre dejó en claro que quiere estar acá. Me puso muy contento que fuera él quien pudiera destrabar el partido”, dijo.

¿Cuanto necesitaba el equipo sumar de a tres? “Mucho, porque ahora tenemos dos partidos en nuestra cancha, donde nos hacemos fuertes, y hay que valorar mucho este partido que ganamos”.