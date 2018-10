El responsable de Aprevide, Juan Manuel Lugones, agradeció públicamente a través de tuiter a Copa Argentina por haberle confiado la seguridad del partido entre Central y Newell's. Claro, no será tan difícil hacerlo teniendo en cuenta que se jugará a puertas cerradas. No es un detalle menor como para no tener que sufrir inconvenientes. A la vez, sostuvo que "es falsa la información de que habrá 350 policías para cubrir ese partido".