Luis Leal volvió a ser determinante para Newell’s. La Pantera fue nuevamente el mejor jugador rojinegro ayer en el vibrante empate 2 a 2 en Tucumán. El portugués siempre fue una pesadilla para la defensa del decano. En el primer tiempo habilitó a Albertengo con un tiro fuerte cruzado que el ex Rafaela no pudo corregir al gol y dio en el palo. Luego el propio Leal entró al área y Bruno Bianchi le cometió un claro penal que facturó Maxi Rodríguez para el transitorio 1 a 1. Y en el segundo tiempo la Pantera anotó el 2 a 2, tras una buena trepada de Gabrielli. Leal jugo su segundo partido consecutivo como titular y también había anotado en el 2-3 ante River. De esta manera la Pantera se terminó ganando un lugar en el equipo en el cierre del año y todo indica que ahora seguirá entre los once en la despedida del próximo viernes ante Independiente. Leal tuvo la victoria en sus pies y falló el remate tras un pase de Maxi. Fue el broche de oro que le faltó.