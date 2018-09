"La sensación es buena", aseguró Bernardello tras el empate

"Se generaron muchas situaciones. En esta cancha es difícil, sobre todo ante un rival que intenta jugar. La sensación es buena, pero necesitamos sumar de a tres", fue la síntesis que entregó Hernán Bernardello, el capitán que ayer lució en la cinta de capitán una inscripción haciendo referencia a los 25 años de la primera práctica multitudinaria de Maradona en el Parque. Y fue correcta, porque es cierto que Newell's hizo méritos para cortar la racha de falta de victorias de visitante. Pero le faltó el punch final, un poco por impericia propia y otro tanto por culpa del arquero Rigamonti.

En la misma sintonía que el Cabezón se expresó Mauro Formica, quien también señaló: "En el primer tiempo jugamos bien, tuvimos varias situaciones y no concretamos. El encuentro fue parejo y el empate es lo más justo". ¿Tiene mucha validez la igualdad? "Nos va a servir el punto si el próximo encuentro (Lanús) lo ganamos. De local somos otro equipo. Hay que trabajar porque el rival que viene es difícil y hay que ganar".

La lectura de los futbolistas fue clara, porque es lo que dejó la igualdad leprosa en su presentación en Nuevo Alberdi. Cuando no se es efectivo generalmente el costo es alto. En esta oportunidad no fue así a pesar de que dilapidó una serie de situaciones concretas. No lo terminó padeciendo porque al menos dejó una imagen positiva y rescató una igualdad. Sin dudas que a la victoria no la alcanzó un poco por la excelente reacción de Rigamonti, pero otro tanto por la impericia de los leprosos a la hora de definir en el arco celeste. "Goles que se erran en un arco, se hacen en el otro", reza una vieja frase futbolera que siempre surge en este tipo de situaciones, aunque por suerte para De Felippe y compañía esta vez no sucedió.

Ayer el que primereó fue el pirata con un tremendo disparo desde lejos de Brunetta. Pero después Luis Leal y Héctor Fértoli, principalmente, tuvieron las ocasiones para romper el cero del arco pirata y se quedaron con las ganas. Por eso De Felippe se tomaba la cabeza parado delante del banco de suplentes, porque sobre que a su equipo le es difícil generar en esta oportunidad le costaba cerrar la jugada mandando la pelota al fondo de la red.

"Se vio un equipo compacto y ordenado. Rigamonti fue una de las figuras del partido. Ahora hay que dar un poco más", resaltó Bernardello a modo de cierre de un juego que dejó sensaciones bastantes disímiles. Por un lado un aspecto positivo porque Newell's mostró una imagen muy diferente a la de otras presentaciones que tuvo en el torneo, pero también endeble porque sigue sin pegar saltos importantes en la tabla y se mantiene hundido en el fondo.

Es mía. Bernardello va al piso y le gana la posición a Denis Rodríguez. El Cabezón resaltó la necesidad de conseguir un triunfo.

Sabor a poco

"Fuimos superiores a Belgrano. El empate nos dejó un sabor a poco por lo bien que jugamos. Es inmerecido tener sólo dos puntos en el torneo", dijo Alan Aguerre.