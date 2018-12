"La reacción no dura con el miedo"

A los jugadores, y al equipo en general, no les resulta intrascendente salir a una cancha donde los cánticos y las banderas son en contra. Hay algunos que lo sienten más que otros. El futbolista puede prepararse para una situación semejante y poner así el foco de atención en el campo de juego, en la pelota, en el rival, en el juego en sí, en la táctica del equipo y en sus compañeros. El cuerpo técnico tiene la posibilidad de trabajar para que la adversidad sea un incentivo extra para demostrar que lo que manifesta el hincha no forma parte de la cultura del equipo. Habría que ver qué motiva a estos jugadores cuando los resultados no se dan, siendo que la cultura del deporte imperante es que si ganás está todo bien y si perdés sos el peor. Se debe trabajar individualmente para plantear un objetivo grupal, que sea un desafío en una cancha que se presenta adversa a partir de la actitud de la propia parcialidad. Si hay una reacción del jugador por los mensajes intimidantes de los hinchas, esto es a corto plazo, es reactivo. Esa conducta no se sostiene en el tiempo. Si hay una reacción es para que no ocurra algo negativo. Es totalmente diferente si se apoya al equipo desde otro lugar y se sostiene siempre ese respaldo, hasta en los momentos negativos. Sería genial que el hincha lo entendiese. Si hubo algo bueno que hizo el equipo en el partido quizás no fue producto de las cuestiones intimidatorias. Y si fue por la intimidación, se trató de una reacción, que puede durar un partido o a lo sumo dos. Después esa intimidación decae como motivador, como incitador. Las cuestiones negativas funcionan desde el miedo. Y si hubo reacción, no dura si lo que incentiva es el miedo. Además, cuando uno juega con miedo no puede desplegar su mejor juego.