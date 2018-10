La nueva comisión de Central ya está a cargo

La nueva comisión directiva de Central ya entró en funciones. Es que en el mediodía de ayer se realizó el traspaso de mando, por lo que la dirigencia que fue electa el domingo pasado ya está formalmente al frente del club. El acto se llevó a cabo en el salón Centenario del Gigante de Arroyito y del mismo participaron quienes dejan el poder como los que lo recibieron.

En la mesa y frente a un nutrido grupo de participantes se sentaron el ya ex vicepresidente Raúl Broglia junto a Rodolfo Di Pollina (nuevo titular), Ricardo Carloni (vicepresidente primero), Luciano Cefaratti (ex vice primero), Roberto Fattal Jaef (ex tesorero), Martín Lucero (nuevo vice segundo), Adrián Raguza (tesorero) y Guillermo Hanono (secretario).

Tras la lectura del acta correspondiente redactada por la junta electoral, los viejos y nuevos dirigentes firmaron las actas correspondientes del traspaso de mando en medio de un acto de suma tranquilidad, más teniendo en cuenta la continuidad del oficialismo.

Broglia, Cefaratti, Carloni y Di Pollina hicieron uso de la palabra y resaltaron nuevamente algunos de los puntos que consideraron clave en la gestión que ayer llegó a su fin, pero sobre todo hicieron gala del acto eleccionario del pasado fin de semana. De todos hubo un reconocimiento para el socio que los apoyó. Tuvieron también palabras de agradecimiento hacia la oposición.

"Tengo una gran satisfacción. Logramos cosas importantes y una de esas cosas es que gente común, sin dinero, podía gobernar Central. Tuvimos un apoyo grandísimo del banco Municipal y también de algunas otras personas a las que les hemos devuelto todo el dinero", fueron las primeras palabras del presidente saliente Raúl Broglia.

Rápidamente tomó la palabra Cefaratti, quien decidió alejarse de la política. El ex vice primero destacó que es "un hecho significativo que una comisión saliente pueda recibir a la otra (en realidad hace cuatro años sucedió lo mismo con Speciale y Broglia) y eso habla de un club con una salud institucional muy grande".

Quien más emocionado se mostró fue Carloni. El flamante vice primero sentenció que "fue un triunfo de todos, un triunfo de un Central que viene madurando desde lo político y lo institucional". Agradeció "a los dirigentes salientes", también a aquellos dirigentes "que no tienen las luces de los medios" y, especialmente (ahí fue cuando se le quebró la voz), "a mi familia, a la que le saqué mucho en estos cuatro años".

Para el final llegó el turno de Di Pollina, quien como no podía ser de otra manera hizo hincapié en los ejes de la gestión anterior y resaltó "la forma en la que logramos todo eso". Y agregó: "Entre muchos canallas pudimos ponernos de acuerdo, lo que tiene un valor enorme en esta sociedad. Pudimos evolucionar y creemos que es la base de todo".