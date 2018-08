La dirigencia rojinegra va por un arquero y un volante

La dirigencia leprosa no se retiró para nada del mercado de pases y sigue buscando opciones para potenciar el equipo de Omar De Felippe. Y los puestos apuntados a reforzar en el Parque están definidos. Se trata de un arquero y un volante ofensivo. Y hay opciones que baraja la comisión directiva en ambos sitios del campo de juego. Es más, hay optimismo para que la semana que viene, cuando cierre el libro de pases, pueda haber novedades positivas para el DT leproso.

Newell's tuvo un libro de pases en el que lidió con las urgencias económicas y por eso abrochó a la mayoría de los refuerzos esta última semana. La dirigencia debió competir con clubes que tienen otra billetera y así y todo varios intentos llegaron a buen puerto. La realidad es que ahora en líneas generales Omar De Felippe tendrá a dos apellidos por puesto para poder utilizar en el corto plazo. Pero hoy la búsqueda final está focalizada en un arquero y un volante ofensivo. Y ambos jugadores podrían recalar en el Parque la semana que viene.

En cuanto al arquero es sabido el nombre del guardameta de River Augusto Batalla. Es un jugador que le cierra al cuerpo técnico y llegaría para pelear el puesto mano a mano con Nelson Ibáñez. Batalla jugó la temporada pasada en Atlético de Tucumán, pero regresó a River, donde no tendrá lugar. Pero no es el único apellido que hay apuntado. Hay un par de arqueros más que están bajo el radar leproso y no hay que descartar que sea uno de ellos el que finalmente se sume a la tropa de Bella Vista. "Los nombres de los arqueros que estamos gestionando son conocidos y tienen experiencia", mencionó una fuente del Parque.

Por su parte, hay chances de que también llegue un volante ofensivo. Y si bien el nombre de Mauro Formica está en danza porque no seguiría en Pumas de México, a esta altura del mercado hay otro futbolista en esa posición que tiene más posibilidades de arribar al club del Parque. Claro que para no dificultar las gestiones la dirigencia prefiere no hacer público el apellido en cuestión.

Pero la realidad es que Newell's sigue buscando opciones para sumar futbolistas al "proyecto De Felippe". Por delante hay un semestre exigente, con participación en Superliga y además, dependiendo de los triunfos, lograr llegar lo más lejos posible en la Copa Argentina.

Claro que en estos últimos intentos de sumar jugadores, la ingeniería económica sigue siendo el costo prácticamente nulo de los arribos, aunque está claro que después se debe abonar el respectivo sueldo.

Se vienen días decisivos en las gestiones, pero hay optimismo en Newell's en poder incluir dos nombres más a la lista de refuerzos que ya integran Iván Piris, Teodoro Paredes, Mariano Bíttolo, Leandro Grimi, Zé Turbo, Alfio Oviedo y Joel Amoroso, que regresó del préstamo.