Frank Darío Kudelka ya gira en la órbita leprosa y sus primeros pasos en el Parque los desandó con sumo respeto y aprecio por la entidad que hoy le toca dirigir. "Queremos armar un equipo fiel a la historia de la institución, con posesión de pelota, intensidad de ataque y, a la vez, con el ordenamiento lógico y necesario cuando hay que recuperar el balón. Siempre pensando en el arco de enfrente. Este deporte se hizo para hacer goles en el arco contrario y la grandeza de esta institución va de la mano con esta ideología. Me gusta este fútbol y esta forma de jugar. No vamos a claudicar en esta idea. Tener la pelota y atacar. De este momento se sale triunfante y con sentido de pertenencia”, fue el mensaje contundente del entrenador rojinegro, a modo de declaración de principios de lo que será su estadía Newell’s. "Cuando me contratan yo vengo a mimetizarme con la institución, no hace falta que sea un hincha acérrimo del club desde que nací”, sentenció.

Kudelka hoy está realizando una trabajo de análisis del plantel y evaluando potenciales refuerzos. El lunes comenzará su función en tareas de campo con el inicio de la pretemporada bajo sus órdenes en Bella Vista. Está claro que una de las principales preocupaciones de Newell’s es reivindicarse en la tabla de los promedios (ya que aún están en vigencia, ver página 3). "Soy realista. Hoy hay promedios, no puedo pensar por lo que van a decidir otros, no es mi menester hacerlo, debemos manejarnos con la verdad, la gente y nosotros. Hoy hay promedios. No hay que tener miedo, es un desafío, una oportunidad en una institución de tanta grandeza. Hay que resolver esta situación entre todos, con los que nos miran de frente, los que nos quieren, los que nos miran de reojo, los que no creen en nosotros, con todos, porque por arriba de todo hay una institución llamada Newell’s Old Boys, por eso iremos con la máxima convicción de hacer la campaña que el club necesita en este momento”, manifestó el flamante DT leproso.

A la hora de explicar su elección por asumir en Newell’s, en el marco de un escenario complejo, destacó: "Vengo por el desafío, la grandeza de la institución, son esas oportunidades que van de la mano con lo que uno siente como profesional y como persona, teníamos otras opciones de trabajo, pero siempre he estado en lugares donde lo he sentido. Por ahí hay sitios que para muchos parecen temerosos y difíciles y por ahí yo lo veo como una gran oportunidad, más allá de las vicisitudes. Estoy en un club con grandeza y con historia. Sentí que tenía que venir.”

En la conferencia en la que fue presentado en el cargo el martes en la sala de prensa del Coloso Marcelo Bielsa, Kudelka describió su fórmula positiva y aglutinadora para transitar la delicada situación que le toca asumir en Newell’s. "Nosotros no tenemos miedo y la institución tampoco. Esta es una oportunidad dentro de un momento difícil. Necesitamos alineados a todos. Los colores están arriba de todos nosotros. Con disidencias políticas, de técnicos, de gustos, a todos los necesitamos alineados atrás de este objetivo, que es bucear en la grandeza de esta institución para obtener los resultados que queremos. Entendí que puedo estar sin ser del riñón, pero me doy la oportunidad y quiero estar a la altura. Estar en Newell’s es una satisfacción”, aseguró.

En cuanto a la llegada de refuerzos, que serán al menos cinco de jerarquía, precisó: "Surgirán nombres en este camino de la conformación del equipo, vamos a abastecernos de líderes para llevar adelante esta hermosa oportunidad que tenemos todos. Yo soy una persona que va a los hechos, sólo hablo de lo que está resuelto, les aseguro que vamos a agotar todas las instancias para formar el mejor plantel, más allá de los nombres rutilantes que puedan surgir”.

Por último, el DT destacó: "Soy un hombre de divisiones inferiores, trabajo mucho con juveniles, tengo que dejarle cosas al club, cuando me contratan yo vengo a mimetizarme con la institución, no hace falta que sea un hincha acérrimo del club desde que nací, porque de hecho no lo soy, pero tengo la obligación de entregarle algo a la institución que me contrata. La idea es transitar este camino en conjunto con las inferiores, que es el ABC de esta institución”.

El Gringo Heinze sigue en Vélez

Finalmente Gabriel Heinze seguirá en su cargo como director técnico de Vélez Sarsfield por los próximos 12 meses, según indicaron fuentes del club de Liniers, tras renovar el contrato que se le vencía el mes próximo. Pidió que no le desmantelen el plantel.