Kudelka valoró la predisposición del plantel leproso

"Cuando uno encuentra un plantel con predisposición es un buen nutriente para el futuro", resaltó ayer el entrenador Frank Kudelka. Mientras que fue prudente en los temas que lo exceden como la posible reducción de descensos, la continuidad de los promedios o la quita de puntos que en su momento sufrió Newell's y no así San Lorenzo y Huracán que fueron indultados. "Al hincha hay que transmitirle certezas y yo en relación a esos temas no las tengo. En cuanto al formato del campeonato es poco lo que puedo aportar. Esperaremos lo que deciden los dirigentes de AFA y Superliga y ahí estaremos con nuestras convicciones. La verdad es que no es un tema que me quite el sueño porque no lo decido yo". Y sobre el espíritu de lo que pretende del fútbol argentino y las sanciones dijo"deberíamos ser equitativos y que el criterio sea federal y para todos por igual".