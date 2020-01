Kudelka sigue esperando la llegada de Sebastián Palacios

No se cerró el fin de semana, tampoco llegó ayer, ahora parecería que lo haría hoy. Sebastián Palacios sigue en la escena principal y es la prioridad de Newell’s, pero aún no llegó el final feliz. ¿Por qué? El acuerdo con Independiente por el préstamo del delantero está acordado, al menos así dicen desde el club, y ahora resta destrabar la situación con Pachuca porque posee la mitad del pase y debe dar el okey para cerrar la operación. Por lo pronto, la lepra aún no pudo acordar el arribo de ningún refuerzo y el torneo comenzó a caminar. No obstante, desde la entidad del Parque insisten en que el atacante finalmente se convertirá en leproso, a pedido de Kudelka. ¿Y si, por esas cosas, se cae? Algunas voces consultadas por Ovación indicaron que ayer se hizo un sondeo por Federico Martínez, de Liverpool de Uruguay y en plenas negociaciones con Central.

El nombre de Palacios apareció en la escena principal en el inicio de la pretemporada, el 3 de este mes. Antes habían circulado otros apellidos de delanteros y el primero —más allá que para otra posición en la ofensiva— fue el de Cristian Chávez, también del rojo de Avellaneda y que finalmente terminó firmando en Central Córdoba de Santiago del Estero (ver aparte).

Pasaron largos días, semanas de charlas y tratativas intensas para finiquitar la contratación que, en principio, ya estaría y que terminaría de la mejor forma. Aunque por el momento hay un “stop” por traspasar. Si bien Newell’s acordó un préstamo por una temporada _con un cargo de 300 mil dólares_ y el club de Avellaneda tendrá prioridad para igualar la mejor oferta que pueda llegar por Aníbal Moreno, lo cierto es que aún falta el aval de Pachuca para que se termine de cerrar esta eterna novela.

El atacante el fin de semana no concentró para el encuentro que Independiente disputó e igualó con Boca en La Bombonera. Precisamente por el acuerdo existente entre leprosos y diablos de Avellaneda, pero... Falta que la dirigencia mexicana entregue su conformidad y a partir de ahí Palacios realice la revisión médica, firme el vínculo y se ponga a disposición del cuerpo técnico. Frank Kudelka, además, reconoció en la conferencia de prensa antes del cotejo con Arsenal que es un jugador que “pedí yo”. Lo conoce y muy bien de su paso por Talleres y de ahí la insistencia.

El jueves se cierra el libro de pases y la dirigencia leprosa tiene que intensificar las gestiones para resolver el inconveniente lo antes posible y, de esa manera, abrochar al primer refuerzo después del receso ya que el campeonato comenzó. De todas maneras, según trascendió, desde la entidad leprosa se realizó un contacto por Martínez, apuntado por el canalla y en plena negociación (la semana pasada la dirigencia auriazul reconoció un sondeo por Palacios). ¿La traba? La alta cotización, ya que fue tasado en cerca de 2,5 millones de dólares el pase del delantero. Pero sólo fue un sondeo.

¿Se conforma el DT con un solo refuerzo? Kudelka fue claro la semana anterior al sostener que no quiere “amontonar” futbolistas sólo por hacerlo, aunque lo cierto es que igualmente la dirigencia hizo algunos llamados por otros jugadores.