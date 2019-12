Frank Kudelka consideró que su equipo merecía ganar. "Era para ganarlo. Pero tuvimos algunas malas decisiones que no nos permitió llevarnos a los tres puntos, como sucedió al final", dijo.

El entrenador admitió que algunas falencias defensivas fueron decisivas para que el rival llegue a los goles, no obstante ponderó, según su criterio, la mejora que mostró Newell's en Tucumán.

"Tuvimos una posesión nutrida, importante y profunda. Creo que se jugó bien como en otros partidos. Tuvimos situaciones muy claras y no la aprovechamos. En la última tuvimos una que si se jugaba para atrás había dos jugadores bien habilitados. No cargo tintas porque ese mismo jugador hizo otro gol y tuvo un gran despliegue. Pero como tal vez fue la última jugada es la que más presente tengo ahora", reflexionó el entrenador leproso.

También ponderó que haya podido repetir formación "más allá de la suspensión de Gentiletti", aclaró. "De eso se trata, de continuidad, y por estamos intentando otras cosas. Hoy salió bastante bien. Lo intentamos en el segundo tiempo contra Boca y también nos salió bien. Queríamos ganar por eso lo hicimos con intensidad, juego y revalorizando personalidad. Dos veces en desventaja y lo emparejamos, corrimos mucho, y me voy con el sinsabor de que lo podíamos haber ganado", analizó.

Con respecto al buen ingreso de Aníbal Moreno: "Los cambios a veces no salen y otras veces sí. Hoy salió bien. Pero no lo definimos. Y esto se define por goles".

Consultado por las victorias de Banfield y Aldosivi, contestó tajante: "No me importa los otros resultados. Nosotros tenemos muchas virtudes y algunas limitaciones. Acá se cuenta cuando termina, no ahora. Hace algunas semanas hablaban de la punta y después hablan del promedio. Falta mucho. Y sabemos cuál es nuestro objetivo".