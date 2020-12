Kily González: "Estamos refundando Central"

Y agregó: "Este es el proyecto que el club ha encabezado, pero está claro que el día del mañana nos reforzaremos en puestos claves, sin olvidar que los chicos en este momento son protagonistas”.

El entrenador canalla avaló la apuesta por las jóvenes proyecciones al destacar sin dudar que "estamos refundando el club en ese sentido. Cuánto hace que en un plantel no había 17 o 18 profesionales de abajo”.

"La idea de apostar por los chicos es del club y también es mi idea. Nadie resiste un archivo, pero para mí los chicos en este proyecto son fundamentales”, abundó de manera convincente el Kily en una videoconferencia realizada ayer vía Zoom.

Luego dejó sentado que "se equivocarán y tendrán altibajos porque lo he vivido. Pero que la gente de Central confíe porque vamos a estar a la altura”.

La Fase Complementación

Con respecto a la zona que le tocó al conjunto canalla en la Fase Complementación luego de no haber podido insertarse en la Zona Campeonato por la irregularidad deportiva, el Kily dijo sin dudar que "quedó demostrado que con la camiseta no se le gana a nadie. Somos conscientes de que no estamos en el lugar que queríamos, pero hay que jugar porque nos sirve para seguir priorizando a los juveniles, mejorar nuestras ideas e identidad como también forma de jugar. Los resultados que uno siempre quiere es ganar pero no hay que olvidarse del proyecto como club, que con los chicos, y vamos a seguir en esa línea”.

Cambiará en el fondo

Con el correr de la entrevista con diversos medios, el técnico centralista se tomó un instante para hacer foco en el encuentro que se avecina ante Patronato en el Gigante de Arroyito. Y afirmó que meterá mano en la última línea. La misma que viene flaqueando desde que comenzó la competencia oficial.

"En este partido no voy a poner a tres centrales sino una línea de cuatro. Estoy buscando a los que estén mejor porque jugamos de local y tenemos que ser protagonistas”, argumentó Cristian González.

El guiño de Ruben

A la hora de hacer referencia de Marco Ruben, quien decidió no seguir en Central porque optó por aislarse junto a su familia ante la pandemia, el Kily confesó que "me envió un mensaje después del partido con River, que me alegró mucho por el cariño que le tengo, y por haber sido compañeros”.

Eso sí, el entrenador evitó entrar en una encrucijada sobre la chance de que el atacante quiera volver al ruedo a la brevedad. Directamente pateó la pelota afuera para evitar cualquier frente de especulación.

"No voy a opinar sobre su regreso porque es una decisión personal y no quiero presionarlo”, indicó con vehemencia el Kily, quien en realidad esperó al 9 con los brazos abiertos cuando las autoridades nacionales habilitaron hace un par de meses atrás la vuelta a los entrenamientos de los clubes de primera división.

Alabó a Zampedri

Otro de los temas que abarcó el entrenador giró en el torno al goleador Fernando Zampedri, quien está a préstamo hasta fin de año en Universidad Católica de Chile, y además ayer se oficializó que se infectó de coronavirus.

"Es un jugador importante. Lo demostró en el club (Central) y en Católica. No puedo opinar porque no conozco internamente cómo es la situación entre todos los protagonistas”, opinó.

Y agregó: "Obvio que quiero tener en mi equipo a los mejores jugadores. Pero hay temas sobre los que no puedo opinar ahora porque los desconozco”.

Yerros defensivos

Uno de los puntos más salientes que exhibe Central es la constante desarticulación en la última línea. El Kily viene recurriendo a diferentes actores, pero sigue sin encontrar la solución.

Aunque el técnico reconoció que "es algo que trabajamos y hablamos en forma permanente. Hay errores en pelota parada o cuando atacamos y quedamos largos. O medio partidos. Son cosas que tenemos que corregir”.

"En un momento fuimos el segundo equipo más goleado”, apuntó el DT. "Los goles son errores y yo hablo de horrores. Aunque algunos se sorprendan por la palabra”, deslizó de manera tajante a modo de cierre.

Muchas pruebas, nada definido

Sigue probando. Continúa buscándole la vuelta al equipo. Por el momento no define. Cristian González ordenó ayer a la mañana un rato de fútbol. De entrada plantó un equipo con varios cambios en relación al partido con Banfield. Luego el DT fue rotando las piezas, por lo cual dejó sentado que no tiene claro con qué apellidos saldrá pasado mañana al Gigante para recibir a Patronato, por la primera fecha de la zona Complementación.

Según constató Ovación, el Kily González paró de arranque a Romero; Sangiovani, Novaretti, Bottinelli y Blanco; Zabala, Rinaudo y Ferreyra; Vecchio; Martínez Dupuy y Russo. Sin embargo, a medida que se fue consumiendo el tiempo no dudó en ir modificando el sistema y nombres, por lo cual dejó abierta la posibilidad de introducir algunas otras variantes con respecto al desafío disputado la semana pasada ante Banfield.