Juan José Concina: "Debería ser el 17"

"No existe una definición aún. A menos que tengamos que jugar dos partidos el mismo día, porque la Superliga no confirmó de que corría el partido con Estudiantes", dijo el secretario leproso Juan José Concina. "Hay que esperar hasta que se oficialice, por ahora son sólo rumores que no sabemos con qué intereses se tiraron. Nosotros insistimos en que el día debería ser ahora el 17".

"Como para el domingo 14, que era la fecha Fifa, no hay tiempo, seguimos diciendo que debería jugarse el 17, ya que Newell's o Central no tienen compromisos. Hay tiempo para organizarlo. El partido de River y Sarmiento lo armaron enseguida", agregó el dirigente leproso. "Y hay que recordar que el mismo River o Independiente jugaron en fechas Fifa y con varios de sus futbolistas que estaban convocados, y lo hicieron sin problemas", dijo. Como se recuerda, el chileno Alfonso Parot está junto a la selección de su país para disputar dos cotejos amistosos.

Concina igual aclaró que "no somos quiénes para decir sí o no a la fecha que nos pongan. Pero Newell's tiene un partido programado para el miércoles 24 frente a Estudiantes, eso es lo único seguro que hay hasta ahora. Hasta que no oficialicen la fecha no hay otra cosa".