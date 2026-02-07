Newell's recuperó a Oscar Salomón, que será titular y la única variante para recibir a Defensa y Justicia

El equipo de la dupla Orsi-Gómez juega contra el Halcón de Varela con la obligación de ganar para empezar a sumar puntos en la temporada

Oscar Salomón se recuperó antes de lo previsto de una lesión muscular y será titular en Newell's ante Defensa y Justicia.

Newell's no empezó bien la temporada 2026: en tres fechas del torneo Apertura, el equipo del Parque acumula dos derrotas y un empate, por lo que su cosecha de puntos es mínima. Y ocurre justo cuando debe sumar para no complicarse, otra vez, con la posibilidad del descenso.

Este sábado, el Rojinegro recibe a Defensa y Justicia en el Coloso con la necesidad imperiosa de empezar a ganar. Lo dijeron hasta sus entrenadores, después de la derrota ante Boca por la tercera fecha.

El partido ante el Halcón de Varela se jugará a las 22.15 en el estadio Marcelo Bielsa y tiene condimentos adicionales: uno es la presencia en el equipo visitante de Ever Banega, hasta hace poco capitán de Newell's, y otro es que el entrenador de Defensa y Justicia es Mariano Soso, ex de Newell's en el principio de la temporada 2025.

La dupla técnica compuesta por Favio Orsi y Sergio Gómez decidió hacer un cambio en la formación inicial respecto a la que arrancó ante Boca. Y la modificación es, de alguna manera, una sorpresa: Oscar Salomón, que se recuperó antes de lo previsto de una lesión muscular, ingresará por Goitea en la zaga.

El otro cambio será posicional, ya que Walter Núñez jugará más de punta y Luciano Herrera se retrasará como media punta. Ambos ya habían sido titulares en la Bombonera.

Por lo tanto, la formación inicial de Orsi Gómez para jugar contra Defensa y Justicia será con Arias; Méndez, Salcedo, Salomón y Luciano; Rodrigo Herrara, Gómez Mattar, Guch y Luciano Herrera; Núñez y Cóccaro.