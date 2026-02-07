La Capital | Ovación | Newell's

Newell's recuperó a Oscar Salomón, que será titular y la única variante para recibir a Defensa y Justicia

El equipo de la dupla Orsi-Gómez juega contra el Halcón de Varela con la obligación de ganar para empezar a sumar puntos en la temporada

7 de febrero 2026 · 21:24hs
Oscar Salomón se recuperó antes de lo previsto de una lesión muscular y será titular en Newells ante Defensa y Justicia. 

Foto: La Capital / Archivo

Oscar Salomón se recuperó antes de lo previsto de una lesión muscular y será titular en Newell's ante Defensa y Justicia.  

Newell's no empezó bien la temporada 2026: en tres fechas del torneo Apertura, el equipo del Parque acumula dos derrotas y un empate, por lo que su cosecha de puntos es mínima. Y ocurre justo cuando debe sumar para no complicarse, otra vez, con la posibilidad del descenso.

Este sábado, el Rojinegro recibe a Defensa y Justicia en el Coloso con la necesidad imperiosa de empezar a ganar. Lo dijeron hasta sus entrenadores, después de la derrota ante Boca por la tercera fecha.

El partido ante el Halcón de Varela se jugará a las 22.15 en el estadio Marcelo Bielsa y tiene condimentos adicionales: uno es la presencia en el equipo visitante de Ever Banega, hasta hace poco capitán de Newell's, y otro es que el entrenador de Defensa y Justicia es Mariano Soso, ex de Newell's en el principio de la temporada 2025.

El cambio de la dupla Orsi-Gómez

La dupla técnica compuesta por Favio Orsi y Sergio Gómez decidió hacer un cambio en la formación inicial respecto a la que arrancó ante Boca. Y la modificación es, de alguna manera, una sorpresa: Oscar Salomón, que se recuperó antes de lo previsto de una lesión muscular, ingresará por Goitea en la zaga.

Leer más: Newell's se puso la presión por ganar al fin en el inicio del ciclo y ahora debe poner manos a la obra

El otro cambio será posicional, ya que Walter Núñez jugará más de punta y Luciano Herrera se retrasará como media punta. Ambos ya habían sido titulares en la Bombonera.

Por lo tanto, la formación inicial de Orsi Gómez para jugar contra Defensa y Justicia será con Arias; Méndez, Salcedo, Salomón y Luciano; Rodrigo Herrara, Gómez Mattar, Guch y Luciano Herrera; Núñez y Cóccaro.

