Sin Messi en cancha, Inter Miami se quedó sin nada en la final de la US Open Cup

El equipo del Tata Martino, que no tuvo a Messi ni siquiera en el banco por lesión, sucumbió 2 a 1 ante el Houston Dynamo del ex Newell's, Franco Escobar.

El sueño se hizo añicos. Casi desde el momento en que se confirmó la ausencia de Lionel Messi por lesión. Inter Miami crujió ante Houston Dynamo en el estado de Florida. El representativo texano se devoró a las garzas de Gerardo Martino sin piedad por 2 a 1. La final de la US Open Cup quedó en las manos del rosarino y exjugador de Newell's, Franco Escobar. Restará saber si el capitán de la selección nacional podrá ser parte de los convocados por Lionel Scaloni para la cercana doble fecha de las eliminatorias sudamericanas. El campeón del mundo jugará el 12 de octubre ante Paraguay en el estadio Monumental, mientras que el 17 visitará a Perú. ¿Estará el 10?

Messi no entrenó con el grupo: iría al banco en la final ante Houston

Transcurrían 21 minutos cuando Drake Callender desactivó con esfuerzo una doble tapada. La primera a Nelson Quiñones. El remate del atacante exigió al 1 local, quien voló pero no aseguró la pelota. El rebote lo pescó Corey Baird, quien ejecutó pero el arquero exhibió una nueva y fructífera gran reacción. Inter Miami no la pasaba bien.

Tal es así que a los 23 minutos el representativo texano hizo saltar la térmica en el estado de Florida cuando marcó el 1 a 0 mediante un golazo de Griffin Dorse tras capitalizar un gran avance colectivo en ofensiva protagonizada por Corey Baird y Artur. La jugada nació en realidad de un mal pase de la escuadra comandada por el rosarino Gerardo Martino que el rival no perdonó.

Inter Miami trataba de hacer pie ante la adversidad. No podía. Incluso a los 31 minutos llegó un penal del capitán DeAndre Yedli a Nelson Quiñones. El defensor local taló al juvenil atacante colombiano cuando pisó el área grande a toda marcha. Un minuto después llegó el 2 a 0 vía el francés que representa a Marruecos a nivel selección: Amine Bassi.

Pero Houston Dynamo no se quedó de brazos cruzados. A los 35' el mexicano Héctor Herrera casi establece el 3 a 0. ¿Qué generó el equipo del Tata Martino? La única seria fue a los 41' cuando el juvenil hijo de argentinos Benjamin Cremaschi pateó alto y lejos una pelota que podría haber tenido otro destino.

La parte final mostró a un Inter Miami que casi descuenta con un cabezazo del ingresado Josef Martínez a la salida de un tiro libre. A los 59' lo tuvo Cremaschi, aunque el arquero Andrew Tarbell demostró estar muy atento y rápido de reflejos. Hasta el final todo fue de Houston Dynamo y desazón de Inter Miami, que se quedó con las manos bien vacías pese a que el venezolano Josef Martinez descontó a los 91' con un remate que pasó entre las piernas de Drake Callender.

Leo lo siguió desde el banco

La baja de Messi dejó secuelas. Inter Miami demostró que sin su as de espadas le cuesta imponerse. El 10 no estuvo ni entre los suplentes de la final de la US Open Cup de fútbol. El estadio de Fort Lauderdale, en el estado de Florida, lució con gran marco pero a la vez descolorido por la ausencia del creativo Leo.

La realidad marca que a escasos 40 minutos del horario estipulado para el arranque del partido, la organización de la franquicia de Miami difundió la alineación del equipo de Gerardo Martino. Y el 10 rosarino no apareció ni entre los futbolistas disponibles. Fue una total sorpresa para todos los presentes y quienes estaban expectantes por ver a Leo en cancha.

Si bien no hubo explicaciones oficiales, fuentes cercanas al club le confiaron escuetamente a Télam que “lo más conveniente fue no arriesgarlo”. El marco teórico marca que el crack mundial quedó afuera de todo por esa rebelde cicatriz no curada del todo en el posterior de la pierna derecha.

Lo cierto es que el ecuatoriano Leonardo Campana, el santafesino Facundo Farías (ex Colón) y el finlandés Robert Taylor terminaron conformando el tridente de ataque. Mientras que el argentino nacionalizado estadounidense Benjamín Cremaschi también estuvo desde el arranque en una función de generador de juego.

La realidad marca que Messi tuvo un miércoles bravo. No solo porque no jugó por estar lesionado. También porque Inter Miami no pudo conquistar la segunda corona, lo que hubiese decantado además en el título número 45 del rosarino más famoso de la modernidad que lo proclamaba como el jugador más ganador de la historia del fútbol en materia de títulos.

Restará saber ahora si el capitán de la selección nacional podrá ser parte de los convocados por Lionel Scaloni para la cercana doble fecha de las eliminatorias sudamericanas. El campeón del mundo jugará el 12 de octubre ante Paraguay en el estadio Monumental, mientras que el 17 visitará a Perú.