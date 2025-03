Insultos racistas: otro escándalo en el fútbol, esta vez en la Libertadores Sub-20

>> Leer más: Un futbolista se hizo pasar por su hermano muerto y fue suspendido por dos años

"¿En serio no me vas a preguntar por eso, me vas a preguntar por el partido? ¿Hasta cuándo vamos a pasar por eso? Lo que hicieron conmigo fue un crimen ¿Qué va a hacer la Conmebol sobre esto esto? Y tú no me ibas a preguntar. ¿verdad?", declaró el jugador de 18 años.

Palmeiras afirmó en un comunicado que irá "hasta las últimas instancias" para que se castigue a todos los implicados en "este episodio repugnante de discriminación". "¡El racismo es un crimen! ¡Y la impunidad es cómplice de los cobardes! ¡Tus lágrimas, Luighi, son nuestras! ¡La Familia Palmeiras tiene orgullo de ti!", afirmó el club.