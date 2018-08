Hoy se definiría si los leprosos pueden viajar

La dirigencia de Newell's podría tener hoy una respuesta sobre la posibilidad de que los hinchas de Newell's puedan acompañar al equipo en su excursión a Mendoza, donde el lunes enfrentará a Godoy Cruz. Hoy desde el Parque mantendrán una comunicación con el presidente del Tomba, José Manzur, para comenzar a definir la situación. "Desde el club mendocino no hay ningún inconveniente, todo depende de los organismos de seguridad. Son los que deben dar la autorización", le confiaron ayer a Ovación desde el Parque.

Por supuesto que el día no ayuda para nada. La presentación será el lunes próximo, día laborable, lo que sin dudas influye para que haya una organización para trasladarse a Mendoza. Son prácticamente dos días afuera y no es simple resolver la cuestión. De todas formas, siempre se encuentra la forma para dar el presente cuando las puertas de una entidad se abren de visitante, más aún cuando no hay demasiadas posibilidades.