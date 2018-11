Hoy el DT irá al tribunal de disciplina

Debido a las declaraciones que De Felippe realizó luego del partido con Estudiantes, cuestionando a la AFA y a la Copa Argentina por el cronograma de partidos que se le programó a Newell's en las últimas semanas, el tribunal de disciplina lo citó para hoy a las 18. El entrenador había sido convocado para el martes 30 de octubre, pero no concurrió. "Me citaron en la AFA por lo que dije luego de Estudiantes. Si hablo hoy (por el domingo) me llevan preso", dijo tras la derrota ante Racing, molesto por la actuación del árbitro Trucco.