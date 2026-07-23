En vivo: Pizarro tuvo el empate, pero Vicentini voló y la desvió

El fútbol argentino empezó después del frenético Mundial finalizado el domingo y lo hace en Córdoba, con el campeón Belgrano enfrentando a Central. Además se juega a la misma hora en Junín, con Sarmiento-Argentinos Juniors. Seguilo en vivo por La Capital.
El minuto a minuto en barrio Alberdi
51': Vicente Pizarro pateó de zurda, Vicentini voló y la envió al tiro de esquina. Central casi lo empata
45'+1': Terminó la primera etapa. Central lo pierde y se justifica. Fue menos que Belgrano, le costó construir juego y casi no llegó. El Pirata tuvo una correcta elaboración.
Ángel Di María la lleva, buscando el pase. Más atrás aparece Coronel. Central debuta en Córdoba.
Héctor Rio
35': Gran pared entre Uvita Fernández y el Mudo Vázquez para que el centrodelantero la toque sutilmente sobre la salida de Ledesma. Gol de Belgrano.
25'. Jaminton Campaz fue gambeteando, remató desde afuera del área y Julián Fernández la empujó al gol debajo del arco. Pero al autor de la conquista estaba en posición adelantada y se anuló.
20': Jeremías Ledesma desvió por sobre el travesaño un zurdazo del Mudo Vázquez. Buena jugada colectiva del Pirata.
7': Adrián Sporle tocó mal atrás y se la regaló a Tomás Badaloni. El delantero canalla quedó solo, enfrentó a Vicentini y remató desviado. De inmediato, Uvita Fernández exigió a Ledesma.
Jorge Almirón sorprendió en la alineación que presentó para el debut con el Pirata, con el debut de Tomás Badaloni en la delantera y la inclusión de Jaminton Campaz, que tuvo pocas prácticas luego de regresar del Mundial, donde jugó para Colombia.
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Las estadísticas de Belgrano y Central