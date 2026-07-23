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En vivo: Pizarro tuvo el empate, pero Vicentini voló y la desvió

Vicente Pizarro pateó de zurda, Vicentini se arrojó hacia su izquierda y la envió al tiro de esquina. Central casi lo empata. Seguilo en vivo por La Capital.

23 de julio 2026 · 19:49hs
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Gastón Avila la lleva ante Lucas Zelarayán

Héctor Rio

Gastón Avila la lleva ante Lucas Zelarayán, una de las figuras de Belgrano.
Ángel Di María la lleva

Héctor Rio

Ángel Di María la lleva, buscando el pase. Más atrás aparece Coronel. Central debuta en Córdoba.

El fútbol argentino empezó después del frenético Mundial finalizado el domingo y lo hace en Córdoba, con el campeón Belgrano enfrentando a Central. Además se juega a la misma hora en Junín, con Sarmiento-Argentinos Juniors. Seguilo en vivo por La Capital.

>>Leer más: Uno de los objetivos de Central para el semestre parece estar fuera del radar, pero es alcanzable

El minuto a minuto en barrio Alberdi

51': Vicente Pizarro pateó de zurda, Vicentini voló y la envió al tiro de esquina. Central casi lo empata

45'+1': Terminó la primera etapa. Central lo pierde y se justifica. Fue menos que Belgrano, le costó construir juego y casi no llegó. El Pirata tuvo una correcta elaboración.

Ángel Di María la lleva, buscando el pase. Más atrás aparece Coronel. Central debuta en Córdoba.

Ángel Di María la lleva, buscando el pase. Más atrás aparece Coronel. Central debuta en Córdoba.

35': Gran pared entre Uvita Fernández y el Mudo Vázquez para que el centrodelantero la toque sutilmente sobre la salida de Ledesma. Gol de Belgrano.

25'. Jaminton Campaz fue gambeteando, remató desde afuera del área y Julián Fernández la empujó al gol debajo del arco. Pero al autor de la conquista estaba en posición adelantada y se anuló.

20': Jeremías Ledesma desvió por sobre el travesaño un zurdazo del Mudo Vázquez. Buena jugada colectiva del Pirata.

7': Adrián Sporle tocó mal atrás y se la regaló a Tomás Badaloni. El delantero canalla quedó solo, enfrentó a Vicentini y remató desviado. De inmediato, Uvita Fernández exigió a Ledesma.

Jorge Almirón sorprendió en la alineación que presentó para el debut con el Pirata, con el debut de Tomás Badaloni en la delantera y la inclusión de Jaminton Campaz, que tuvo pocas prácticas luego de regresar del Mundial, donde jugó para Colombia.

>>Leer más: Alejo Veliz debutará el domingo en su nuevo equipo contra el rival de Central en la Libertadores

Las estadísticas de Belgrano y Central

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