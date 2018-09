¿Cuál es el proyecto a implementar en el manejo del fútbol profesional?

El sueño de Diego (Lavezzi) y de su familia es que Pocho juegue en Central. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance. Por supuesto que es mucho más sencillo teniendo al hermano dentro de la comisión. El de Mascherano es un nombre muy fuerte y el acercamiento a ese tipo de jugadores no es sencillo, pero hay que trabajar y armarles el marco apropiado para que ese nivel de jugadores puedan recaer en Central. El sueño es armar un gran equipo para el 2019. Con Abreu hablamos para que sea el mánager, pero por una cuestión de respeto y de su contrato esperaremos. Si ganamos podemos dar un 95 por ciento de garantías que Abreu estará con nosotros a partir de 2019. Ya tuvimos varias charlas con Bauza para saber qué se necesita en el próximo mercado de pases y en junio sí queremos armar un gran equipo. Con él tuvimos gestión para que llegue a Central por intermedio de Sergio González claramente porque se había perdido el rumbo futbolístico. Perdimos el partido más importante del año en Brasil con un interino de un interino. No estamos de acuerdo con el trabajo de Cetto. Lo que más se le puede criticar a esta gestión es haber dispuesto de 40 millones de dólares y en lugar de formar jugadores pasamos a ser un club comprador. Terminamos 22 en la tabla y no clasificamos ni a la Sudamericana. Creemos que nunca hubo un proyecto futbolístico.

¿Cómo encararán el trabajo de inferiores?

Teglia hará nuestro coordinador de las divisiones inferiores porque creemos en los resultados que tuvo el club con la gestión de Daniel como la de Pascuttini. Esta comisión directiva decidió echar a Teglia, decidió formar un centro del alto rendimiento, que fracasó por completo porque Grossi se fue como coordinador a River y nos dejó a Maggiolo. Estos dirigentes echaron a Teglia, lo indemnizaron y a los tres años lo vuelven a buscar. Está claro que se equivocaron. Es un disparate cómo se manejaron las inferiores.

¿Cómo está el club desde lo económico?

En caso de ganar esperamos encontrarnos con el club que nos presentaron en la última asamblea, que tiene un pasivo corriente de 440 millones de pesos, que dispuso de un presupuesto histórico, pero que lo despilfarró, que no hizo obras de infraestructura. Nos vamos a encontrar con una situación delicada, pero no nos asusta el desafío en absoluto porque tenemos un equipo muy idóneo para trabajar en los cambios que hagan falta para la ingeniería financiera que consideremos necesaria.

¿Cuál será la relación con AFA y Superliga?

Martín (Guglielmone) nos va a aportar representación muy fuerte y trabajo en el día a día porque es una persona muy importante en el mundo político y futbolístico de Buenos Aires. El trabajo en AFA y Superliga es de toda la semana. En ambos lugares se trabaja toda la semana porque todos los días hay charlas o algo por resolver. No podemos cobrar menos que los otros equipos de Santa Fe o que Defensa y Justicia. No nos puede seguir pasando esto de que hace 33 partidos que no nos cobran un penal. Eso lo vamos a cambiar.

¿Cuáles serán las primeras acciones?

Teglia a las inferiores; reforzar el plantel y trabajar en infraestructura inmediata, que son las canchas sintéticas para Baigorria y Arroyo Seco y en diciembre las vamos a tener. Ya asumimos el compromiso y las vamos a hacer sí o sí.

¿Un deseo a cumplir durante la gestión?

Queremos armar un gran equipo para lograr un título. Si no lo logramos nos vamos porque no necesitamos perpetuarnos en el poder. Esta comisión lo dijo hace cuatro años y no cumplió. Buscamos un salto de calidad y ese salto es un campeonato. No lo tomamos como un mochila".

¿Un tema que no quieran dejar de lado?

El tema Lo Celso rompió incluso al oficialismo. No es casual que los mejores jugadores de este gobierno no estén jugando este partido, el político. Hoy el oficialismo es un equipo diezmado, al que se le fueron las mejores figuras".